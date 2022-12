Az ukrán központi bank változatlanul 25 százalékon tartotta a hitelfelvételi költségeket, miközben Volodimir Zelenszkij elnök arra figyelmeztette a polgárokat, hogy az ország nagy részén maradnak a leállások, még akkor is, amikor a szakemberek versenyt futnak az orosz támadások által az energetikai infrastruktúrában okozott károk helyreállításával - írja a Bloomberg.

Az ukrán elnök szerda esti beszédében elmondta, hogy a kapacitásokat folyamatosan bővítik, de figyelmeztetett, hogy rövid távon nem lesz lehetséges az energiarendszer háború előtti állapotának visszaállítása.

"Az embereknek komolyan kell venniük Vlagyimir Putyint, amikor nukleáris és más nem hagyományos fegyverek bevetéséről beszél, mert kifogy az eszközökből Ukrajna legyőzésére" - nyilatkozta Igor Zsovkva, Zelenszkij kabinetfőnök-helyettese a Bloomberg televíziónak.

“We will also be very serious about this,” says Ihor Zhovkva, Diplomatic Advisor to Ukrainian President Zelenskiy, regarding threats from Russian President Putin.



The EU is set to boost the size of a fund to finance weapons for Ukraine by $2.1 billion https://t.co/BTN1vQJG18 pic.twitter.com/5KXNrhvgtF