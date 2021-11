„Glamour girl-nek jelöltek, én nemet mondtam, hiszen ez áll legmesszebb tőlem, de Zsuzsi szerint szüksége van a fiataloknak ilyen női példaképre, hát végül kötélnek álltam, és így lettem 2021 egyik glamour girl-je” – írta Facebook-oldalán Karikó Katalin, miután megkapta a Glamourtól az év nője címet - szúrta ki a Telex.

A Glamour magazin díját minden évben az igazán inspiráló és különleges személyeknek ítélik oda, díjaznak színészeket, influenszereket, írókat is, 2019-ben például Greta Thunberget is kitüntették. A kutatóról szóló cikkben részletesen végigveszik az élettörténetét, hogy hogyan került Amerikába, majd később a BioNTechhez, de megszólal a cikkben lánya, Francia Zsuzsanna is.

Noha a Nobel-díjat nem ítélték oda neki, Karikó Katalin kapott idén Bólyai-díjat, nemzetközi, nőknek járó tudományos díjat, a Francia Tudományos Akadémia elismerését és mások mellett még német tudományos díjat is.