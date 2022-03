A Bloomberg által listázott világ 500 leggazdagabb emberei között is szereplő orosz felső tízezer összesítve már körülbelül 83 milliárd dollárt (27 500 milliárd forint) vesztettek idén, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök újraélesítette, majd háborúvá változtatta a 2014 óta húzódó ukrán konfliktust. A nagyjából 200 ezer fős megszálló sereg napi - egy becslés szerint 6500 milliárd forintos - költsége önmagában is fenntarthatatlanná teszi a háborút, de a nyugati hatalmak szankciói is egyre jobban teszik tönkre az orosz gazdaságot.

A Business Standard cikke szerint, a piaci zuhanás hatásai nagyon érzékenyen érintették az orosz gazdaságot. A londoni székhelyű orosz gáztermelő Novatek, és az acélt gyártó Severstal részvényeinek értéke például több mint 50 százalékos mértékben csökkent. A repülést is lényegesen megnehezítették az orosz milliárdosok számára, miután az Egyesült Királyság után, az Európai Unió is kitiltotta magángépeiket a légteréből.

Csapás a szupergazdagokra

Hétfőn az EU-s szankciók több hírhedt oligarchát is elértek, többek között Aliser Uszmanov fém nagykereskedőt, az acélmágnás Alexei Mordashovot, illetve az Alfa Group tulajdonos Mikhail Fridmant és Pyotr Avent is. Köztük van még Putyin személyes szóvivője Dmitrij Peskov, és az állami média fontosabb szereplői, illetve magasrangú katonai vezetők is. Még a mindig pártatlan Svájc is utazási korlátozásokat vetett ki néhány orosz oligarchára, és szintén bezárják a légterük minden orosz gép előtt.

A Lukoil elnökének, Vagit Alekperovnak 13 milliárd dollárt (4300 milliárd forint) csökkent összvagyona, ami a legkiemelkedőbb a Bloomberg 500-as listáján szereplő oroszok közül. A cég részvényei 62,8 százalékkal csökkentek a londoni piacon. Gennady Timchenko és Leonid Mikhaelson, Novatek tulajdonosok, összvagyona szintén hasonló nagyságrenddel, 10,6 és 10,4 milliárd dollárral (nagyjából 3,5 ezermilliárd forinttal) csökkent.

Vagyonmentési kísérlet

Az egyik legközismertebb orosz oligarchát, Roman Abramovicsot egyelőre még nem érték közvetlen szankciók Angliában. Abramovics a londoni Chelsea FC irányítását már szombaton lepasszolta a focicsapat jótékonysági alapítványának kezelőinek. A csapat értékét a Forbes nagyjából 3,2 milliárd dollárra becsüli, de azon túl az oligarchának több érdekeltsége is megúszhatja a szankciókat.

Abramovicsnak több londoni cégben is vannak részvényei, ilyen például a acélgyártó Evraz, vagy a Velocys, illetve az AFC Energy nyilvános részvénytársaságok, de ez idáig érintetlen például pozíciója az amerikában bejegyzett, de főleg orosz piacra dolgozó Yandex internetes technológiai cégnél is. Az oligarchának természetesen az ingatlanvagyona is jelentős, szerte a világon megtalálhatóak villái. Franciaországban és Londonban is előkelő helyen vannak lakásai, de ez a helyzet Izraelben is, ahol egyébként állampolgársággal is rendelkezik. New York Upper East Side negyedében található luxusingatlanát volt felesége nevére íratta, még 2018-ban.

Annak ellenére, hogy Abramovicsot nem vették közvetlen célba a brit szankciók, összvagyona 5 milliárd dollárral (1660 milliárd forint) csökkent az idén, így már csak 13,9 milliárddal (több mint 4600 milliárd forint) rendelkezik.

