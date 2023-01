Izraelnek az 1990-es évek eleje óta működik nagykövetsége Bakuban, és az utóbbi években katonai és politikai támogatást is nyújtott az azeri vezetésnek a hegyi-karabahi konfliktusban. Azerbajdzsán fedezi Izrael olajimportjának mintegy 40 százalékát.

Baku és Teherán között egyre feszültebb a viszony az azeri-izraeli viszony miatt. Novemberben az azeri törvényhozás törvényt fogadott el arról, hogy a muszlim többségű ország megnyithassa első nagykövetségét Izraelben - számolt be róla a TRT World.

Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszter tavaly ráadásul azzal vádolta Izraelt, hogy titkos szövetséget alkot Azerbajdzsánnal, és ottani katonai jelenlét kialakítására törekszik. Noha Baku tagadta a vádakat, a teheráni vezetés nagyszabású hadgyakorlatot tartott az azeri határ mentén, amire válaszul Aliyev Azerbajdzsánban gyártott, izraeli önmegsemmisítő drónokkal pózolt egy felvételen.

Azerbaijan appoints its first ever ambassador to Israel amid escalating tensions with its large southern neighbour Iran https://t.co/mJcorRIBPY