Egy kijevi szállítmányozó szerint a hajóknak tilos a vízi útvonalra behajózni, és arra kérik őket, hogy ha kikötőben vannak, horgonyozzanak le. A tengeri forgalmi adatok szerint az éjszaka folyamán egyetlen hajó sem haladt át a Fekete- és az Aszovi-tengert összekötő Kercsi-szoroson. A szoroson általában naponta több tucatnyi hajó halad át, hogy olyan árucikkeket szállítson, mint az acél, a gabona és a feldolgozott áruk - írja a WSJ.

A tenger az európai piacokra irányuló, Oroszországban kitermelt kőolaj kulcsfontosságú tranzitfolyosója is.

A Lloyd's List Intelligence adatai szerint több mint 100 hajó rekedt a Kercsi-szoros déli bejáratánál.

Az ország legnagyobb kikötőjébe, Odesszába irányuló hajóforgalom szintén megszakadt.

A különböző államok és a hajózási szolgáltatók várhatóan még csütörtökön adnak ki tanácsokat a hajóforgalom leállásáról.

"Egyelőre az oroszországi szolgáltatások továbbra is elérhetők, miközben úgy döntöttünk, hogy február 28-ig nem futunk be egyetlen ukrajnai kikötőbe sem, és további értesítésig nem fogadunk el megrendeléseket Ukrajnába és Ukrajnából" - mondta az A.P. Moller Maersk A/S dán hajózási nagyvállalat szóvivője.

Korábban Ukrajna arra kérte Törökországot, hogy zárja le a Fekete-tengert. Az ukrán haditengerészet járőr hajói most viszont gyakorlatilag elállják a Kercsi-szorost.

