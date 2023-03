Amióta Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022 februárjában elindította ukrajnai invázióját, Indonézia leghíresebb nyaralószigete ismét vonzza a háború borzalmai elől menekülni vágyó oroszok és ukránok ezreit – olvasható a CNN oldalán.

Persze lehet, hogy most vége lesz a jó világnak:

A bali hatóságok azt tervezik, hogy felfüggeszthetik az érkezéskor kiállított vízum gyakorlatát. Ez elsősorban az oroszokra és az ukránokokra vonatkozna, mivel számos visszaélést tapasztaltak az esetükben.

Habár a többségük valóban a háború, netán a sorozás elől menekült el otthonából, eszük ágában sincs távozni: inkább illegális munkavállalókként – fodrászként, idegenvezetőként vagy taxisofőrökként – telepednek le, miután lejárt a vízumuk.

Az utóbbi hónapokban mintegy 80 ezer orosz és 10 ezer ukrán látogatott el a szigetre, és sokan közülük ott is ragadtak. Ez pedig nagyon nem tetszik az ott élőknek.

– mondta el egy helyi rendőrtiszt.

„A külföldiek mindig úgy tesznek, mintha rájuk nem vonatkozna a törvény. Ennek most véget kell vetni” – jelentette ki.

A rosszul viselkedő turisták ügye régóta kényes téma Balin. A külföldiek rendszeresen szerepelnek az ottani címlapokon: állandó téma részeg és helytelen viselkedés, a nyilvános meztelenkedés és a szent helyekkel szembeni tiszteletlenség.

A bali hatóságok most úgy tűnik elszánták magukat, hogy példát statuálnak a viselkedni nem tudó turistákon, és erre az oroszokat és az ukránokat szemelték ki.

– mondta Wayan Koster, a sziget kormányzója.

Az oroszok és ukránok Balira özönlése annak ellenére folytatódik, hogy Ukrajna minden 18 és 60 év közötti férfinak megtiltotta az ország elhagyását. Oroszországnak nincs hivatalos általános tilalma, ellenben 300 000 tartalékos katonát mozgósított, így sok fiatal inkább külföldre menekült a besorozás elől.

– mondta az Al Jazeerának Zee Putro, az Outdoor Activities, a hegymászásra szakosodott utazási társaság társtulajdonosa. A turizmusban dolgozók körében ugyanis általános a félelem, hogy az oroszok lassan az egész iparágat átveszik Balin.

Juda Purba, egy bali szörfoktató pedig arról beszélt, hogy

– mondta az Al Jazeerának. "Ez igazságtalan, mert nem fizetnek adót" – teszi hozzá.

A hónap elején a balinéz tartományi kormány bejelentette egy munkacsoport felállítását, amely rendőrökből, valamint a munkaügyi, ipari és kereskedelmi minisztérium tisztviselőiből áll és az okmányokkal nem rendelkező munkavállalók ellen akar fellépni.

Az első héten a munkacsoport hat turistát tartóztatott le, mindannyian oroszok voltak. A három szexmunkást, a két motoros oktatót és egy teniszedzőt kiutasították az országból.

Balin jelenleg a világ 80 országának állampolgárai juthatnak érkezéskor kiállított vízumhoz. Ezt egy egyszerű procedúra során, a reptéren állítják ki a jogosultaknak. A szigeten ilyen vízummal 30 napig lehet tartózkodni, szükség esetén pedig további 30 nappal lehet meghosszabbítani. 60 nap elteltével azonban távozni kell.

Russians have been gentrifying Bali for a years https://t.co/rsQy3Lsw23