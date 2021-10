Tizenhét hónap zárlat után csütörtökön megnyitja határait a Kínából, Japánból és Dél-Koreából, valamint az Egyesült Arab Emírségből érkező turistáknak Bali. A látogatóknak azonban a továbbiakban is be kell tartaniuk bizonyos előírásokat - írja a The Guardian.

Bali ugyanis csak azokat a turistákat engedi be, akik teljes védettséget élveztek, emellett hazájukban még az indulás előtt, és a szigetre való belépéskor is kell egy PCR-tesztet csináltatniuk. Mindezek mellett továbbra sem tekintenek el a karanténtól: míg korábban nyolc, most öt napig kell egy kijelölt szállodában maradniuk.

Az indonéz szigetvilág egyik legkedveltebb célpontja 2019-ben több mint 6 millió utazót vonzott, a világjárvány kirobbanása óta azonban a legtöbb - általában turistákkal zsúfolt - utca üres, ami rengeteg üzlet bezárásához vezetett. A részleges újranyitás terve éppen ezért kulcsfontosságú lépés a turisztikai ipar felélesztése felé, ugyanis a turizmus a sziget bevételének több mint a felét adja - írja a lap.

A nyitásról azonban megoszlanak a vélemények. Sokan a "minőségibb" turizmus felé hajlanának, vagyis azokra a turistákra, akik tovább tartózkodnának a szigeten, ezért több pénzt is költenének és nem utolsó sorban betartják a szigorú higiéniai előírásokat. Utóbbira különösen nagy hangsúlyt fektetnek, ugyanis a lakosság 80 százaléka teljes védettséget élvez, és az új fertőzöttek száma a napi 40-et sem éri el.

A lapnak viszont több helyi vállalkozó azt mondta, a beutazás még mindig túl szigorú szabályokhoz van kötve, és félő, hogy sokan nem akarnak karanténba vonulni, főleg a középosztálybeli utazók, akik nehezen engedhetik meg maguknak, hogy az ezzel járó extra költségeket is állják.

Arról a Napi.hu is beszámolt, hogy az utóbbi időben egyre több ország nyit a külföldi turisták felé. Így tett Ausztrália is, ahol 18 hónapig nem léphetett be senki és Új-Zéland is, ahová az oltás mellé 72 óránál nem régebbi negatív teszteredményt is kérnek.