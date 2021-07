A Balti-tenger fokozatosan, de erősen melegszik - írta az onet.pl. A víz hőmérséklete a napokban a Finn-öbölben elérte a 27 Celsius-fokot, de Lengyelországban sem a partról csodálják a víz szerelmesei a tengert, hanem a csónakázáson, szörfözésen kívül örömmel úszkálnak is benne. Arrafelé ez igencsak szokatlan dolog.

A tenger ugyanis normálisan nyáron is hideg, nagyon vagy kevésbé, attól is függően, hogy a part nagyváros közelében van-e vagy távolabbi mérésről van szó. Az első esetben 17 fok alatti hőmérsékletek számítanak normálisnak, ám van, ahol a víz csak 3-4 fokos. Az idén július közepén a Balti-tenger még az ilyenkor 25 fokos Földközi tengert is lepipálta a 27 fokos rekorddal. A lengyelországi részen egyébként csaknem 23 Celsius-fok a vízhőmérséklet Puck környékén, ami a legmelegebb rész, ami helyi rekordnak számít.

A gond az, hogy a melegebb vízben sokkal több cianoid baktérium képződik, és az itt élő halak a hideget kedvelik Az előrejelzések szerint 2100-ra a víz 2-4 fokkal lesz melegebb, s ez nagy különbség az élővilágnak. A hatást már látni a tőkehalak példáján, amelyek szenvednek a meleg víztől. Van olyan baltikumi sziget, amelynek környékén fókatetemek kerültek a halászok hálójába.