A koronavírus-járvány, a rekordalacsony kamatok és az egyre kitartóbbnak látszó, érzékelhető infláció arra kényszerítették a lengyeleket, hogy kivonják a pénzüket a bankokból, és megtakarításaiknak másutt keressenek helyet. Mindennél többet elárul erről, hogy ez egy év alatt 80 milliárd zlotys (6,4 milliárd forint) pénzmozgást eredményezett - írta a Business Insider Polska.

A pénzt a hagyományos módon fektették be, elkezdtek aranyat vásárolni, kötvényeket, részvények és ingatlanokat. Az aranyba való befektetés hagyományos formája a megtakarításoknak bizonytalan időkben, főként ha már az infláció is fenyeget és a piaci előrejelzések azt mutatják, hogy az arany ára átlépheti a 3000 dollárt unciánként. Lengyelek az elmúlt évben a tőzsdén 1,8 tonna arannyal többet vásároltak, mint az azt megelőző évben, és ez a kereslet 2021-ben is élénk maradt.

Nőtt a pénzérmék eladása is, bár a másfélszeres ugrás ellenére nem olyan mértékben, mint az aranyé. Az elmúlt évben a kötvények lakossági eladása 28 milliárd zlotyval rekordot döntött, az ingatlanok iránti keresletről pedig mindent elmond a lakásárak emelkedése. A tőzsdét a kockázatot jól tűrő kisemberek választották, akik érdeklődése nyomán 50 ezerrel gyarapodott a tőzsdei számlák száma.