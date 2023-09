A januárban még nyitva lévő bankfiókok közül minden nyolcadik bezár az év végéig az Egyesült Királyságban, a hálózat közel hatvan százaléka tűnt el 2015 óta. A LINK ATM-szolgáltató adataiból, amelyet a Financial Times elemzett, kiderül, hogy 636 bankfiók zár be az év végéig, ebből 424 pedig már most nem működik. További 42 fiók bezárását már bejelentették a jövő évre.

A készpénz-infrastruktúra egyre gyengébb az országban, annak ellenére, hogy a brit kormány a múlt hónapban javaslatot nyújtott be a készpénzhez való minél szélesebb körű hozzáférés biztosítására. Pedig a fiókhálózatok szűkítése jól tükrözi a trendet, mely szerint a digitalizáció erősödésével a készpénzhasználat fokozatosan visszaszorul.

Sokan örülnek a bezárásoknak, mert a pénzintézeteknek túl költséges a bankfiókok fenntartása. Többen vannak azonban azok, akik egyáltalán nem támogatják a döntést, sőt. Az érintett területeken ugyanis nemcsak a készpénz befizetésének és felvételének lehetősége szűnik meg, de a személyesen intézhető banki szolgáltatások is. Utóbbi miatt pedig főleg az idősek nagyon nehéz helyzetbe kerülnek.

A Which? fogyasztói csoport becslései szerint az idei bezárások után alig több mint négyezer fiók marad az Egyesült Királyságban, 2015 óta pedig 5 600 zárta be kapuit.

A bankfiókok bezárásért egyébként nemcsak a digitalizáció felerősödése okolható, hanem a koronavírus-járvány és azt követő nehéz gazdasági helyzet is erősítette a fiókhálózat ritkulását.

Augusztusban a helyi kormány meghatározott egy maximum távolságot (kevesebb mint 5 kilométer), amennyit utazniuk kell az embereknek azért, hogy hozzáférjenek a készpénzszolgáltatásokhoz, közben bírsággal is fenyegetik azokat a bankokat, akik nem biztosítják ezt a lakossági ügyfelek és vállalkozások legalább 95 százalékának.

Alternatív ötletként indultak el a banki központok, amelyek célja, hogy azokon a településeken is biztosítottak legyenek a készpénzszolgáltatások a posta és a hitelintézetek együttműködésével, ahol egyébként nem működik pénzintézeti fiók. Kiépítésük azonban nem halad jól, az eddig bejelentett 76 központból eddig csak hét nyitott ki.