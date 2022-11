Európai vezető tisztviségviselői azzal vádolják az Egyesült Államokat, hogy egy vagyont keres a háborún, miközben az uniós országok szenvednek az ukrán konfliktus gazdasági következményei miatt - írja a politico.eu.

MAGA - Make America Great Again

Donald Trump híres kampánymondata ("Make America Great Again - Tedd újra naggyá Amarikát!), mintha a Biden-adminisztráció alatt nyerne igazi értelmet. Az ukrán háború gazdasági következményei olyan előnyhöz juttatják az Egyesült Államokat, amivel Európa egyre kevésbé tud versenyezni.

Francia gazdasági miniszter: "gazdasági izolacionizmus"

Az USA és az EU közötti viták azután éleződtek ki, hogy Washington 369 milliárd dollár értékű programot hirdetett az úgynevezett a zöld iparágak támogatására. A Biden-féle inflációcsökkentő törvény (IRA) - adó-, klíma- és egészségügyi csomag - következményeként ismét élésebbé vált a transzatlanti kereskedelmi háború. Brüsszel szerint az amerikai gazdasági támogatási csomag torzítja a versenyt és behozhatatlan előnyhöz juttatja az amerikai cégeket az európaiakkal szemben.

Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter a héten még azzal is megvádolta az Egyesült Államokat, hogy "a kínai gazdasági izolacionizmus útjára lép". Tonino Picula, az Európai Parlament transzatlanti kapcsolatokért felelős vezetője szerint az Egyesült Államok "protekcionista és diszkriminálja" a szövetségeseit.

Négyszeres gázár

Az olcsóbb energia egyébként is hatalmas versenyelőnnyé vált az amerikai vállalatok számára. A vállalkozások új beruházásokat terveznek az Egyesült Államokban, de meglévő üzemeiket is kezdik visszavinni Európából az USA-ba. Éppen ezen a héten jelentette be például a Solvay vegyipari multinacionális vállalat, hogy az Egyesült Államokat választja Európa helyett.

Az Egyesült Államok négyszeres multiplikátorhatással adja el nekünk az energiát

Történik mindez akkor, amikor az orosz-ukrán háború gazdasági következményei recesszióba taszíthatják az európai gazdaságokat: az infláció robbanásszerűen emelkedik, az energiaellátás kérdéses, az élelmiszerárak magasak. Ennek ellenére az európai országok megpróbálnak leválni az orosz energiahordozókról, elkezdték vásárolni az amerikaiaktól a gázt, de "az Egyesült Államok négyszeres multiplikátorhatással adja el nekünk az energiát" - mondta Thierry Breton belső piacért felelős európai biztos szerdán a francia televízióban.

Amikor az uniós vezetők a G20-ak múlt heti balin tartott találkozóján a magas amerikai gázárak miatt megszólították Bident, úgy tűnt, az amerikai elnök nincs tisztában a kérdéssel.

Baráti tűz

Közben a fegyverszállításokkal kapcsolatos aggodalmak is nőnek. Az európai országok lassan kifogynak a készleteikből, hiszen folyamatosan támogatják Ukrajnát. Az Egyesült Államok eddig 15,2 milliárd dollár értékben szállított fegyvereket és felszereléseket Ukrajnának, az unió pedig mintegy 8 milliárd euró értékben. Ezek pótlása éveket is igénybe vehet és szinte természetes módon az amerikai fegyvergyártók felé tereli az európai kormányokat, ha pótolni szeretnék védelmi készleteiket.

Az EU kereskedelmi miniszterei pénteken vitatják meg válaszlépéseiket, közben a brüsszeli tisztviselők terveket készítenek egy sürgősségi segélycsomagra, hogy megmentsék az európai iparágakat az összeomlástól.