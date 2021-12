Avinash Persaud, a barbadosi miniszterelnök beruházási és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó különmegbízottja a Facebookon nemrégiben közzétett bejegyzésében jelezte, hogy tervben van egyfajta feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése. A javaslata viszont nem annyiról szól, hogy pusztán pénzt utaljanak az embereknek, a terv az, hogy egyfajta osztalékfizetés lenne, amit kombinálni lehetne az éves fordított adójóváírással - írja a Barbados Today.

Az egyetemes alapjövedelem olyan kormányzati program, amelynek keretében minden felnőtt állampolgár rendszeresen kap egy meghatározott pénzösszeget. Az alapjövedelem rendszerének célja a szegénység enyhítése és más rászorultsági alapú szociális programok felváltása, amelyek potenciálisan nagyobb bürokratikus beavatkozást igényelnek.

"Három fronton haladunk az egyetemes alapjövedelem felé" - mondta a barbadosi politikus, miközben jelezte, hogy a kormány képviselője nem vett részt a témában megrendezésre kerülő panelbeszélgetésen.

"A nemzetközi ügynökségek által gyakorolt minden nyomás ellenére, hogy célzott formában fizessünk, mi kitartunk az egyetemesség mellett. Ezért állítottuk vissza az ingyenes felsőoktatást mindenki számára. Nemzetközi tanulmányok kimutatták, hogy ez döntő fontosságú a társadalmi mobilitás és a lehetőségek szempontjából. A kevésbé tehetősek nem tudják vállalni a költségeket, a kockázatot és az aggodalmat, hogy a jövőjük biztosítása érdekében súlyosan eladósodjanak" - magyarázta Persaud.

"Ezért is hoztuk létre az új üzleti szüneteltetési támogatást a Nemzeti Biztosítási Rendszer önfoglalkoztató tagjai számára, amely első ízben nyújt némi alapvető jövedelemtámogatást, még akkor is, ha nincs rendes munkaszerződésük. A kormány felülvizsgálja az összes ilyen ellátást, hogy biztosítsa, hogy azok megfeleljenek a munka világának szabályaihoz, és hogy az ilyen biztosításokat továbbra is mindenki a társadalombiztosítási rendszer elemének tekintse, ne csak a hagyományos munkaviszonyban állókra vonatkozzon" - tette hozzá.

Persaud beszélt a kormány Szuverén Vagyonalapjáról is, amely - mint mondta - a kormány összes vagyonának tulajdonosa lesz, és a kormányzat minden barbadosi számára befekteti azokat. Elmondta, hogy a "kormányzati működéshez nem szükséges" eszközöket nem fogják eladni, hanem jövedelemtermelésre fogják használni, vagy olyan eszközökre fogják cserélni, amelyek erre alkalmasak.

"Az elképzelés az, hogy az évente megtermelt jövedelem egy részét minden 18 év feletti állampolgárnak visszaadják, esetleg állampolgári osztalék formájában. Idővel a polgári osztalék és a fordított adójóváírás képezhetné az egyetemes alapjövedelem alapját, és nagyobb" - közölte a vagyonalap és a tervezett egyetemes alapjövedelem kapcsolatáról.

A kormánytanácsadó hozzátette, hogy az egyetemes alapjövedelem egyik kritikus kérdése a finanszírozási mechanizmus.

"Barbados rendkívül innovatív, az Owen Arthur-kormány által bevezetett fordított adójóváírás - amelyet sok fejlett ország irigyel - volt az első [próbálkozás] az egyetemes alapjövedelem terén. Sokáig ez volt a cél. A fordított adójóváírás értelmében, ha a jövedelem nem haladja meg bizonyos alapszintet, a kormány egy kifizetéssel vagy fordított adójóváírással feltölti azt. Ez az egyik gyakorlati módja annak, hogy egy fejlődő ország gyorsan eljusson az egyetemes alapjövedelemhez. Ezért volt sajnálatos, hogy 2016-2017-ben az előző kormány leállította a kifizetését" - magyarázta Persuad a jelenlegi helyzetről.

Barbados a brit nemzetközösségnek, bár már II. Erzsébet királynő névleges államfőségét is elhagyják. A Kelet-Karib-térség egyik legfejlettebb országa, és a régió egyik legmagasabb egy főre jutó jövedelmével rendelkezik. Történelmileg a barbadosi gazdaság a cukornád-termesztéstől és a hozzá kapcsolódó tevékenységektől függött. Az elmúlt évtizedekben azonban a gazdaság diverzifikálódott a könnyűiparra és a turizmusra. A turizmus a 2010-es években a gazdaság közel felét tette ki. 2020-ban - a pandémiás visszaesés után - az ország GDP-je 4,366 milliárd dollár volt.