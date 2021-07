A katowicei Sziléziai Egyetem kollégiumaiba az idei tanévtől csak olyan személyek költözhetnek be, akik teljesen átoltottak – írta egy levélben a diákoknak Ryszard Koziolek rektor a Business Insider Polska cikke szerint. A diákok megtudhatták, hogy október elsejétől kezdődik a tanév, nem online módon, már amennyiben a járványhelyzet nem romlik annyira, hogy keresztülhúzza a rektorátus terveit.

A rektor mindenkit kért, aki még nem oltatta be magát, hogy minél előbb tegye ezt meg. "A kollégiumokban csak a teljesen átoltott személyek jelentkezhetnek, ezt megfelelően igazolni kell.” Arra is felhívták a figyelmet, hogy ha egy másik társukkal vannak a diákok, tartsanak kellő távolságot mind a szobákban, mind a folyosókon, hogy csökkentsék a kockázatot. A rektor azt is bejelentette, hogy a kollégiumokban oltópontokat szerveznek.

Eközben Adam Niedzielski, a varsói kormány egészségügyi minisztere szerint a koronavírus-járvány negyedik hulláma egyre terjed. Lehet, hogy a tetőpontja ennek a hullámnak már a vakáció vége előtt jelentkezik. Hétről hétre mintegy 20 százalékkal nő a megbetegedések száma Lengyelországban, ezért újabb zárlatok bevezetését lehetségesnek tartják

A minisztert újságírók megkérdezték, hány beoltott személy kapta el a betegséget, amire azt a választ kapták, hogy 0,6 százalékuk. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kórházba kerültek és az elhunytak száma sokkal kisebb, mint az elmúlt hullámokban. Lengyelországban az elhunytak 99 százaléka nem volt beoltva a mostani hullámnál. A harmadik oltást a miniszter nem tartja valószínűnek.