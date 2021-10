Előfordulhatnak olyan, az EU kohéziós alapjából finanszírozott fejlesztéssel, amely első és második ránézésre is értelmetlennek tűnhetnek. Az uniós panasztételi eljárás segítségével azonban megoldást jelenthet.

Bár kevesen tudják, az uniós állampolgárok a mérgelődésen túl konkrét lépéseket is tehetnek azért, hogy a támogatásokat ne haszontalan dolgokra használják fel - írja a Euronews. Ilyenek lehetnek: aprócska kilátó az Alföldön, térkő a parkban, elektromos autóknak való töltőállomás zsákfaluban vagy kiépített bicikliút a sáros-kátyús földút mellett.

A megoldás az, ha panaszt kell benyújtani az Európai Bizottsághoz, ami történhet postán, e-mailben, de akár egy online űrlap kitöltésével is. A panaszt magyarul is lehet tenni pár kattintással, bár néhány információt azért szükséges összegyűjteni hozzá: leginkább azt, hogy melyik az a hatóság, amelynek hatáskörébe tartozik a kifogásolt uniós fejlesztés. Ideális esetben a bejelentő azt is tudja, hogy melyik konkrét uniós jogszabályt sérti meg a tagállami eljárás, de ez nem elvárás az űrlap leadásához.

A panaszt a bizottság a beérkezést követő 12 hónapban vizsgálja ki alaphelyzetben, különösen bonyolult ügyek esetében ennél hosszabbra is nyúlhat az eljárás. A bejelentő személyazonosságát pedig nem fedik fel a vizsgált hatóság előtt - kivéve akkor, ha ehhez a panasztevő kifejezetten hozzájárult.

Ki a felelős?



Az uniós források furcsa felhasználásánál jellemző kifogás a döntéshozók részéről, hogy azért költötték el a pénzt valami nem túl hasznos dologra, mert csak erre tudtak pályázni. Az Európai Bizottság szerint ez azonban általában nem így van.

A magyarországi pályázatokkal foglalkozó bizottsági osztály egyik név nélkül nyilatkozó munkatársa az Euronewsnak azt mondta, sokszor azért költik felesleges kilátókra vagy térkövezésre az uniós forrásokat, mert ezeket sokkal egyszerűbb lepapírozni egy bonyolult projekthez képest. A döntések meghozatalában emellett az is szerepet játszhat, hogyan lehet helyzetbe hozni, munkához juttatni az adott polgármesterhez lojális vállalatokat.

Ugyanakkor vannak olyan esetek, amikor tényleg az uniós kohéziós politika természetéből következnek kevésbé hasznos fejlesztések. Például előfordulhat, hogy egy olyan faluban is a napelemhálózatot fejlesztik, ahol az iskola felújítására ennél nagyobb szükség lenne.