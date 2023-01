Adatelemző, informatikus, építészmérnök, projektmenedzser, napenergia-technikus, gyógypedagógiai asszisztens, vagyonőr, villanyszerelő, dajka – ezek mind a legkeresettebb állások közé tartoznak jelenleg globális szinten – mondta el Pethő Anikó, az Aarenson Consulting fejvadász cég és munkaerő-közvetítő egyik alapító tulajdonosa a Napi.hu-nak.

A felsorolt területeken sok a nyitott pozíció, ám a szakember hangsúlyozta, a betöltésükkel járó fizetések rendkívül széles skálán mozognak.

A Wealthy Gorilla tavaly decemberi ranglistája szerint jelenleg globális szinten ezek a legjobban fizetett szakmák és a hozzájuk tartozó átlagos éves bruttó fizetések:

Idegsebész - 381.500 dollár (138,3 millió forint) Aneszteziológus - 265.000 dollár Sebész - 251.000 dollár Száj- és állkapocssebész - 243.500 dollár Nőgyógyász - 235.240 dollár Fogszabályozó szakorvos - 228.500 dollár Pszichiáter - 216.090 dollár Háziorvos - 208.560 dollár Vezérigazgató - 200.140 dollár Belgyógyász - 198.370 dollár

Jól látszik, hogy a lajstrom 90 százalékához orvosi diploma szükséges. Ha kilépünk ebből a körből, a repülőpilótákat (161.280 dollár), az IT-menedzsereket (142.530 dollár), az olajipari mérnököket (154.780 dollár), a marketing menedzser (145.620 dollár) és az ügyvédeket (141.890 dollár) érdemes még említeni.

A szakértő szerint diploma nélkül is van esély jól fizető állást megcsípni, ebben az esetben érdemes lehet a sofőr, repülésirányító, autószerelő szakmák felé kacsingatni.

Célkeresztben a skandináv területek

A skandináv országokban jellemző magas szintű angol nyelvtudás miatt ideális választás lehet a kivándorláson gondolkodó magyaroknak ezeken a területeken keresgélni. „Miután az itt élők 90 százalékban kétnyelvűeknek tekinthetők, könnyebb ezekben az országokban kizárólag angoltudással, a helyiek anyanyelvének ismerete nélkül elhelyezkedni” – állítja Pethő Anikó.

A szakember szerint az is a skandináv országok mellett szól, hogy a társadalom nagyon befogadó, „tisztán, fehéren zajlik minden, így a bejelentés is”, nem beszélve arról az innovációs környezetről, amelybe itt az ember belecsöppenhet.

Ráadásul anyagi szempontból is megéri északi országot választani munkavállalási céllal: Finnországban például az átlagbér 2022 harmadik negyedévében havi 3794 euró volt, de még a minimálbér is meghaladja a 3000 eurót. Ehhez persze magasabb megélhetési költségek is járulnak, ám Pethő Anikó szerint még ezzel együtt is jól járhat, aki itt vállal munkát, főleg abban az esetben, ha többen mennek egyszerre a költségmegosztás miatt vagy a család más tagja is tud munkát vállalni és a megélhetés terhei megoszthatóak.

Ezt pedig egyre több magyar ismeri fel. „Egyre több magyar választja az északi vonalat, miközben Ausztria és Németország népszerűsége is kitart, de az általános megfigyelés az, hogy a skandináv országokba emigráló magyarok tehetik zsebre a legmagasabb bért" – mondta a fejvadász cég alapítója.