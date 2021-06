A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által működtetett MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. tulajdonába adják az állami bérlakásokat - írja a Népszava.

Az állam tulajdonában és a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. vagyonkezelésében lévő lakhatási célú és lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított ingatlanokat 2022. január elsejével ingyen kapja meg a lakásügynökség, amely azután szabadon gazdálkodhat velük, akár el is adhatja azokat. Mindössze annyi a feltétel, hogy a befolyt pénzt a lakásgazdálkodási feladatok ellátására kell fordítani.

Az ingatlanok kezelése mellett a bérlők mentorálását is a lakásalap végzi majd. A szociális segítő-szolgáltató szerep mellett azonban rájuk bízzák a Nemzeti Eszközkezelő Programba bekerült, majd onnan részletfizetéssel kivásárolt lakások lebonyolítói és követeléskezelői feladatait is. Jövő januártól a lakásalap szedi be a lakbéreket is.

Az összetett feladatot nem ingyen végzi majd a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által működtetett lakásalap. Az állam ezért a tevékenységért költségtérítést fizet a lakásalapnak egy később kötendő közszolgáltatási szerződés alapján. Ennek összege egyelőre nem ismert, de még ezenfelül is sok a homályos pont. A Máltaiak legalábbis erre hivatkozva hárították el a válaszadást a napilap kérdéseire.

A két karitatív szervezet közlése szerint 4620 ingatlan tulajdonjogát veszik át, további 22 800 család esetében pedig a részletfizetést bonyolítják, illetve a követeléskezelést végzik. Az átvett lakások felújítására, illetve állagmegőrzésére 2022-ben és 2023-ban összesen 6 milliárd forintot kapnak, továbbá legalább évi 1,1 milliárd forint összegű állami támogatásban részesülnek.