Berlin – Róma, Varsó és Szófia támogatásával – megakadályozta annak a törvénynek a végleges jóváhagyását, amely előírná, hogy 2035-től csak nulla károsanyag-kibocsátású személygépkocsikat és furgonokat lehessen értékesíteni az Európai Unió országaiban. A német kormány azt akarja, hogy az Európai Bizottság először egy olyan lehetőséget terjesszen elő, amely lehetővé teszi, hogy az autók szintetikus üzemanyagokat, úgynevezett e-üzemanyagokat használhassanak.

A közlekedési miniszterek egy csoportjának találkozója a tervek szerint közös álláspontot alakít ki az Európai Bizottság Euro 7 szabványairól. Ez egy külön intézkedés, amely olyan dolgokkal foglalkozik, mint a szén-monoxid-kibocsátás és a fékekből származó részecskeszennyezés – mondta a cseh uniós képviselet diplomatája a Politiconak.

A cseh diplomata szerint Volker Wissing német közlekedési miniszter és cseh kollégája, Martin Kupka mellett Matteo Salvini olasz közlekedési miniszter is részt vesz a találkozón. „A cseh közlekedési minisztertől még nem kaptunk meghívást a találkozóra” – mondta Wissing szóvivője.

A találkozón az autók kibocsátásáról szóló általános tárgyalásokon kívül a 2035-ös kérdéssel is foglalkozni fognak. Az egyik német kormánytisztviselő szerint a terv az, hogy a három ország között a hétfői találkozót megelőzően még időben rögzítsék a személygépkocsik és a furgonok zéró károsanyag-kibocsátására vonatkozó közös álláspontot.

A találkozóra meghívták Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Portugália, Románia, Szlovénia és Finnország minisztereit is. Valamennyi ország aggodalmát fejezte ki az új szennyező járművek értékesítésének teljes tilalmára vonatkozó tervekkel kapcsolatban, ami lényegében arra kényszerítené a kontinens autóiparát, hogy elektromos járművekre álljon át.

A listáról olyan országok maradtak ki, mint Hollandia, Svédország, Belgium, Dánia, Luxemburg, Ausztria és Írország, amelyek támogatják a 2035-ös kivezetést.

A hétfőre tervezett találkozó a Kupka és Wissing közötti múlt hétvégi kétoldalú megbeszélést követi. A megbeszélést követően a cseh miniszter Twitteren közölte: amellett, hogy osztja a nem széndioxid-kibocsátásra vonatkozó Euro 7-es javaslattal szembeni kifogásait, Csehország – Németországhoz hasonlóan – nem támogatja a belső égésű motorok 2035 utáni korlátozását, hacsak nem lesz egyértelmű és kötelező érvényű mentesség a szintetikus üzemanyagokra vonatkozóan.

Germany equally and unequivocally shares our objections against the Euro 7 proposal. We want to proceed together even in cooperation with other Member States, so that we can change it. Currently, the early deadlines that should come into force are unacceptable for us. (4/8)