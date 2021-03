Kalayci elmondása szerint megvárná a hatóságok következő körös ajánlását az utóbbi időben tapasztalt mellékhatásokkal kapcsolatban.

Berlin állami korházaiban korábban már felhagytak az 55 évesnél fiatalabb nők AstraZenecával történő vakcinálásával, miután több súlyos, de ritka vérrögképződésről érkeztek hírek. Néhány olyan betegnél ugyanis, aki ezt az oltóanyagot kapta, később szokatlan vérrögképződés alakult ki az agyból kijövő erekben. Abban a néhány esetben, amelyet észletek, főleg fiatalab nők voltak érintettek - emlékeztet a DW.

A német portál szerint a német gyógyszerhatóság, a Paul Ehrlich Institute 31 ritka, agyi vérrögképződéses esetről tud olyan pácienseknél, akik korábban az AstraZeneca oltását kapták meg. A Der Spiegel szerint ebből 9-en elhunytak. A 31 esetből 2 volt férfi és 29 nő, utóbbiak kora 20 és 63 év között szóródott, míg a két férfi 36, illetve 57 éves volt.

Az EMA március 18-án adott ki iránymutatást a vakcinával kapcsolatban a ritka, feltételezhető mellékhatásokkal kapcsolatban. Az uniós gyógyszerhatóság vizsgálatai nem tudtak egyértelmű kapcsolatot felmutatni az oltóanyag és a vérrögképződés között, ezért kijelentették, hogy az oltóanyag haszálatát továbbra is "biztonságosnak és hatékonynak" ítélik meg a Covid-19 fertőzéssel szemben. Ugyanakkor azt is kérte a hatóság, hogy a vakcina leírásában ezekre a lehetséges mellékhatásokra hívja fel a gyártó a figyelmet. Emellett további vizsgálatokat is folytatnak a vérrögképződések és a vakcina esetleges összefüggéseivel kapcsolatban.

Németország ezután a bejelentés után feloldotta az AstraZeneca használatára vonatkozó felfüggsztést, de újabb ajánlásokkal látták el a vakcina használatát.

Kanada sem olt AstraZenecával 55 év alattiakat

Szintén hétfői hír, hogy a vérrögképződések tisztázatlan körülményeire hivatkozva Kanada is felfüggesztette az AstraZeneca beasását az 55 év alattiak számára - írja a Portfolio.hu a Reutersre hivatkozva. Ezzel együtt egy kutatás elvégzésére is kötelezte a kanadai gyógyszerhatóság a céget, amelyet nemre, korcsoportra lebontva kell elvégeznie az AstraZeneca gyártójának a kanadai társadalomban.

Kanadában eddig 307 ezer embernek adták be az AstraZenecát és egyetlen vérrögképződéses esetet sem tartanak nyilván. A Reuters szerint a más országban tapasztalt kockázatok miatt mégis szeretnék ezt tisztázni a kanadaiak, mert azokban az esetekben az érintettek 40 százaléka elhunyt.

Nevet kapott az AstraZeneca vakcinája

Közben az is kiderült, hogy az AstraZeneca oltását Vaxzevira névre keresztelték - ez egy múlt hét vége óta olvasható Európai Gyógyszerügynökség (EMA) honlapján található tájékoztatóból derült ki a hvg.hu szerint. Az elnevezést az EMA március 25-én hagyta jóvá.

Az oxfordi vakcinának eddig COVID-19 Vaccine AstraZeneca volt a hivatalos neve, de gyakran csak AstraZeneca-vakcinaként, esetleg oxfordi vakcinaként említik. Szakmai körökben, tudományos publikációkban a ChAdOx1 nCoV-19 és a ChAdOx1-S megnevezéseket használják – a benne alkalmazott hordozóvírus után –, valamint a gyártótól kapott kódnevet, az AZD1222 is használatban van - írja a hvg.hu.

Az AstraZeneca indiai Serum Institute által gyártott vakcinái Covishield néven kerülnek forgalomba. A nevet és a gyártót leszámítva, más különbség nincsen a Covishield és a Vaxzevira között.