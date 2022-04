Bernie Sanders amerikai szenátor arra kérte a törvényhozókat, hogy töröljék a NASA számára egy új holdi leszállóegység fejlesztését finanszírozó törvényjavaslatból azt a szövegrészt, amely a szenátor szerint újabb dollármilliárdokat juttatna az eleve milliárdos Jeff Bezos tulajdonában lévő vállalatokhoz – írja a Reuters.

A rendelkezés egy olyan átfogó törvényjavaslat része, amely 52 milliárd dolláros félvezetőgyártási támogatást biztosítana, és további forrásokat engedélyezne az amerikai versenyképesség és a tudományos kutatás fellendítésére.

A törvényjavaslat 2025-ig 10 milliárd dollárt engedélyezne egy holdraszálló programra, amelyet a Blue Origin, az Amazon tulajdonosa, Jeff Bezos tulajdonában lévő űrvállalat is igyekezett megpályázni.

A NASA-programra szánt pénzeszközök hozzájárulnának az Elon Musk SpaceX vállalata által elnyert, már létező leszállóegység-szerződés finanszírozásához, és potenciálisan a Blue Originen kívül további vállalatokhoz kerülhetnek, amilyen például a Northrop Grumman vagy a Lockheed Martin. Ezek olyan kiemelt védelmi vállalatok, amelyek a Blue Origin holdraszállóegység tervében partnerek voltak a korábbi programokban, de most azt fontolgatják, hogy saját, önálló ajánlatot nyújtanak be az új NASA-programra.

Sanders indítványáról a következő hetekben szavazhatnak a szenátorok.

A NASA 2021-ben a SpaceX leszállóegység-javaslatát választotta a Blue Origin leszállóegység-javaslatával szemben, hogy olyan űrhajót építsen, amely nagyjából 2025-re képes egy legénységet a Hold felszínére juttatni.