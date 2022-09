Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt heti bejelentése óta egyre nagyobb a káosz az ország határain, mert a hadköteles férfiak tízezrei igyekeznek elhagyni az országot, mielőtt behívót kapnának az ukrajnai háborúban egyre nehezebben teljesítő orosz hadseregbe - derül ki a Guardian tudósításából.

A rendeletet az orosz-barát szakadár Észak-Oszétia kormányzója, Szergej Menyajlo írta alá. Az elmúlt két napban több mint húszezren keltek át az apró Verhnyij Lars ellenőrzőpontnál, ilyen számok mellett pedig képtelenek garantálni a rendet és a biztonságot.

Menyajlo a Telegrammon részletezte a rendeletet: minden átkelésre készülő hadköteles orosz férfinak átnyújtanak egy behívó levelet és közlik velük, hogy az orosz törvények szerint milyen következmények várnak rájuk, ha ki akarnak bújni a katonai szolgálat alól.

A határátkelőn hatalmas sor áll a hétvége óta, ahogy azt tegnap a Napi.hu is megírta, kedden egy legalább 20 kilométeres kocsisor torlódott fel a háborút követő Maxar műholdfelvételei szerint is, és az orosz kémelhárítás (FSSB) egy páncélozott személyszállító járművet is küldött a helyszínre, hogy megakadályozza, az esetlegesen bandába szerveződők áttörését.

Mindeközben néhány tucatnyi helyi tüntető molinókkal várja az országukba érkező orosz polgárokat, a háborúhoz való hozzáállásukat firtatva. Tábláikon többek között az a szöveg olvasható, hogy

Near the Georgia border crossing into Russia, protesters are playing the Ukrainian national anthem and trolling the Russians who are leaving.



‘In surveys, most of you support the war. So why now are you leaving?’ reads the sign carried by the man draped in the Ukraine flag. pic.twitter.com/909lrQeFxx