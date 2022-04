A hivatalos adatok szerint csaknem 4500 bevándorló érkezett márciusban Szerbiába – írja a vajdasági Szabad Magyar Szó. Sokuk embercsempészek által jut az országba és azok segítségével is folytatják az útjukat az Európai Unióba. Mindezért több ezer eurót fizetnek.

A szerb fővárosba sok tehetős bevándorló is érkezik, ők szállodákban vagy motelekben szállnak meg. Többen repülővel érkeznek Belgrádba. Aki csak teheti az érkezők közül, minél előbb a határ menti településekre utazik, hogy onnan próbálkozhasson a továbbjutással – számolt be riportjában a Pannon RTV Közügyek című műsora.

A nagykikindai befogadóközpontban közel félezer bevándorló tartózkodik, a legtöbben afgánok, pakisztániak és bangladesiek, akik között gyakoriak az összetűzések. A Közügyek stábjának egy helyi vezető elmondta, hogy a valamikor biztonságos kis falvak életét az illegális bevándorlók jelenléte teljesen a feje tetejére állította.

A gyerekek az utcákon nem játszhatnak, naplementével észszerű mindenkinek otthon maradni, a kapukat napközben is zárva kell tartani, őrizni kell a veteményeseket, a gyümölcsösöket, a lakatlan házakat, sőt már a villanypóznákat is védelmezni kell, mert egyesek az áramot is megtanulták onnan lopni.