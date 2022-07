A Lengyel Tudományos Akadémia Természetvédelmi Intézete a nem bennszülött, betolakodó állatfajok listájára helyezte a házi macskát - tudósított a Notes from Poland. Miután megjelent az erről szóló hír, sok macskabarát összezavarodott azzal kapcsolatban, hogy egy bevándorlót vagy bevándorlókat rejteget a lakásában.

Ezért a hivatal kiadott a kiigazítást, amelyből kiderül, hogy a macskatulajdonosoknak nincsen semmilyen egyéb teendőjük vagy kötelezettségük az új besorolás nyomán. Emellett a macskák ezzel nem kerültek fel az ártalmas betolakodó idegen állatfajták európai listájára.

Ennek első öt helyén egyébként egy igencsak rossz arcú társaság tanyázik. Idetartozik a tízlábú parti tarisznyarák, a gyilkos alga (ez egy zöld hínárfaj), a tengeri dió (szemölcsös, fésűs zselé), a vénás rapa (ez egy ragadozó tengeri csiga) és a csatornaszökevény vándorkagyló.

Kíméletlen gyilkológépek

A bölcs lengyel tudósok bizonyára azért akadtak ki a macsekokra, mert a szabadban is megforduló példányaik csak Lengyelországban évente több mint 630 millió emlősnek veszik el az életét előre megfontolt szándékkal, vagy épp hirtelen felindulásból: 140 millió madarat végeznek ki kíméletlenül - derül ki egy a Global Ecology and Conservation című folyóiratban 2019-ben megjelent cikkből. Ennek alapján csoda, hogy csak most kerültek fel bűnöző állatok listájára.

A helyi önkormányzatok nem értenek egyet a tudományos minősítéssel, számos városban indítottak macskamentő programokat az utcákon kóborló állatok védelmére, akik a helyhatóságok szerint részei a helyi ökoszisztémának. Varsó évente 1,6 millió zlotyt (134 millió forint) áldoz erre a célra.

A macskák ellenzékiek



Amikor Lengyelország legnagyobb ellenzéki politikai pártja törvényjavaslatot nyújtott be arról, hogy ezt az állatfajt ismerjék el a városi ökoszisztéma szerves részének, töb btudós is azzal állt elő, hogy a házi macska idegen állatfajta. Mivel az emberek nevelik őket évszázadok óta, nem lehetnek részei a természetes környezetnek.

A hatóságok arra figyelmeztetik a házi macskák tulajdonosait, hogy a környezetükben élő gyilkosok veszélyeztetik a vadállatokat, különösen a madarakat - feltéve, hogy nem griffmadárról van szó, amely szemben a macskával őshonos Lengyelországban -, ezért a tulajdonosoknak nem szabad kiengedniük őket megfelelő felügyelet hiányában. Ez alatt talán póráz és szájkosár használatát érthetik.