Az Egyesült Államok Philadelphia városában élők nagyon várják már, hogy a város baseballcsapata, a Phillies 13 év után újra bajnokságot nyerjen, ami arra intette a hatóságokat, hogy felkészüljenek a sikerrel járó óriási ünneplésre - derül ki a billypenn.com hírportál tudósításából. A szurkolók már nagyon készülnek a mindent eldöntő utolsó összecsapásra.

Közös meccsnézéseket szerveznek, a bárok és vendéglők készülnek a nagy fogyasztásra, a kiskereskedők nem győzik pótolni a boltjaik polcáról elfogyó Phils-sapkákat, -mezeket és más cukiságokat. A városi hatóságok is megteszik, ami tőlük telik: zsírozzák a villanyoszlopokat.

A lámpaoszlopok sertészsírral való bekenése régi tradíció olyankor, amikor a Philly jól szerepel. Ez történt 2009-ben és 2018-ban, amikor egy-egy nagyobb sikert ért el a csapat, és az utcán készült felvétel szerint éppen ez történik most is.

They are greasing the poles in Philly! Go Phillies! #RedOctober #phillies #philliesnation pic.twitter.com/9YFEYrQAIz