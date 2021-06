"Várom, hogy együttműködhessek Bennett miniszterelnökkel a nemzeteink közötti szoros és tartós kapcsolat minden elemének megerősítésében" - írta a közleményben az amerikai elnök. Mint fogalmazott: "Izraelnek nincs jobb barátja, mint az Egyesült Államok. Miközben folytatjuk partnerségünk megerősítését, az Egyesült Államok továbbra is rendületlenül támogatja Izrael biztonságát".

Az amerikai elnök szerint az általa vezetett adminisztráció "teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy az új izraeli kormánnyal együttműködve előmozdítsa a biztonságot, a stabilitást és a békét az izraeliek, a palesztinok és minden ember számára a tágabb régióban".

Az Egyesült Államok "melegen üdvözli az Izrael Állam új kormányáról szóló bejelentést" - ezt írta vasárnapi közleményében Antony Blinken amerikai külügyminiszter. A tárcavezető úgy fogalmazott: "bízunk benne, hogy minden szempontból megerősítjük az Egyesült Államok és Izrael közötti partnerséget, és együtt dolgozhatunk egy biztonságosabb és virágzóbb jövő érdekében."

A Pentagon tájékoztatása szerint Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter is gratulált Benjamin Ganznak, aki az új izraeli kormánynak is tagja, és változatlanul a védelmi miniszteri pozíciót tölti be. "Austin miniszter alig várja, hogy folytassa a fontos együttműködést és párbeszédet Ganz miniszterrel az Egyesült Államok és Izrael közötti stratégiai partnerség elmélyítése érdekében. Az Egyesült Államok elkötelezettsége Izrael biztonsága iránt továbbra is sziklaszilárd" - írta közleményében John Kirby, a Pentagon szóvivője.

Vasárnap a jobboldali Naftali Bennett vezette új koalíciós egységkormány megszerezte a szükséges többséget az izraeli parlamentben, véget vetve ezzel Benjámin Netanjahu konzervatív miniszterelnök 12 éves kormányzásának.

A Jobbra (Jamina) pártot vezető Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt, így ő a zsidó állam történetében a tizenharmadik miniszterelnök. A koalíciós megállapodás értelmében a ciklus felénél, két év múlva, a centrista Van Jövő (Jes Atíd) párt vezetője, a Bennett-kormány külügyminisztere, Jaír Lapid veszi át a miniszterelnöki posztot - írta az MTI.