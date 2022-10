Joe Biden, aki nem csak az egy hónap múlva esedékes félidős választásokra készül, de már bejelentette indulását a 2024-es elnökválasztáson, csütörtök este egy demokrata adománygyűjtő rendezvényen beszélt az USA-ra és a világra nehezedő gondokról - írja a Politico.

Ugyan eddig a nyugati források viszonylag konzisztensen kitartottak amellett, hogy nincs érdemi változás az orosz atomkészültségben, Biden most a 60 évvel ezelőtti kubai rakétakrízist és John F. Kennedy-t idézte föl, mondván, hogy az Egyesült Államoknak azóta nem kellett szembenézni az Armageddon kilátásaival.

Kalkulált káosz

A helyzet nem csak azért aggasztja, mert egy hónap múlva jönnek a félidős választások és országa rég nem látott inflációval is küzd, hanem azért is mert elmondása szerint jól ismeri Putyint, és tudja, hogy ő

Nem viccel, amikor taktikai atomfegyverek, biológiai vagy vegyi fegyverek lehetséges bevetéséről beszél.

Biden nem kérdőjelezte meg Putyin racionalitását, szerinte az orosz vezető egyszerűen sarokba szorította magát, és mivel az orosz haderő "jelentősen alulteljesít", nem nagyon láthat más logikus választ a helyzetére. Csapatával ezért folyamatosan azon agyalnak, mi lenne az, ami lehetővé tenné Putyinnak a konfliktusból való kiszállást.

Veszélyes teljesítmény

Az ukrán hadsereg ellentámadása eddig minden várakozást felülmúlt, és bár egy végsősoron sikeresre kihozott orosz mozgósítás érdemi változást hozna az erőviszonyokban, Ukrajnának jó néhány hete, esetleg hónapjai vannak kihasználni az amerikai fegyverekkel megszerzett előnyét.

Biden szerint most a szövetségesek előtt álló legfontosabb kulcskérdés kitalálni, hogy meddig fog elmenni Putyin, ha tekintélye elvesztése mellett már a hatalmát is veszélyben érzi. Ha a dolgok valóban azon az úton haladnak tovább, amelyen eddig is, akkor szerinte tényleg szembe kell nézni a nukleáris fenyegetéssel.

Mindezt persze az teszi igazán aggasztóvá, hogy az amerikai hírszerzés meglehetősen pontosan jósolta előre az orosz megszállást, akkor is amikor a nemzetközi közösség szinte sziklaszilárdan úgy látta, hogy Putyinnak nem lehet érdeke nyílt háborúba bonyolódni.