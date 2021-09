Saját zöldségeskertet hozott létre a francia futballklub, az AS Monaco, hogy a jövőben csak helyi és organikus élelmiszert egyenek a játékosok. A kert rendezéséhez táplálkozási szakembert is felfogadtak, valamint együttműködnek városi mezőgazdaságra specializálódott Terrea nevű céggel is.

A csapat kertjének több mint felét fűszernövények, nagyjából 30 százalékát zöldségek és 10 százalékát a gyümölcsök teszik ki. A kezdeményezés felügyeletéért Juan José Morillas, a csapat táplálkozási szakértője felel - írja az Euractiv. - Fontos, hogy a játékosaink a fizikai és mentális jóllétüket is karbantartsák, ezért a saját magunk által termesztett élelmiszert fogják a jövőben fogyasztani - tette hozzá Morillas.

A 200 négyzetméteres kertben jelenleg olyan szezonális zöldségeket termesztenek, mint a cékla, a retek vagy éppen a vöröskáposzta, de antioxidánsokkal teli gyümölcsök is, amelyek a játékosok jobb egészségügyi állapotát segíti. A szakértő kiemelte, az AS Monaco már workshopokat is tervez, hogy a legfiatalabb játékosok körében is növelje a környezettudatosságot.