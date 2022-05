Az időközben korrupcióért jogerősen elítélt Elena Udrea turisztikai minisztersége idején, 2010-ben készült el Románia idegenforgalmi logója, 900 ezer euróért, kínos botrányoktól övezve - írja a Maszol. (A logót megnézheti a linkre kattintva.)

A falevelet, amely alatt az Explore the Carpathian Garden (Fedezd fel a kárpátokbeli kertet) felirat szerepel, Sanghajban mutatták be egy 150 ezer euróért megrendezett turisztikai esemény keretében, azonban az ígéretes kezdet ellenére nem futott be sem hosszú, sem pedig fényes karriert.

Két év alatt közel 30 millió eurót költöttek az idegenforgalmi országimázs promotálására, majd feledésbe merült. Az ügy miatt azért tört ki annak idején botrány, mivel kiderült, hogy a logóban szereplő falevélre megszólalásig hasonló van több cég logójában, az annak alapjaként szolgáló számítógépes grafikát pedig néhány száz euróért meg lehet vásárolni.

Constantin-Daniel Cadariu vállalkozásügyi és idegenforgalmi miniszternek feltett szándéka, hogy változtasson a helyzeten. „Miért nem használták 10-12 éven keresztül Romániának ezt a tulajdonát, kérdezem én. (…) Kiadtam egy rendeletet, melynek értelmében kötelezővé tettem, hogy minden romániai turisztikai szálláshelyen, melyekből 18 300 van, kitegyék a logót és a brandet”- mondta egy tévéműsorban.

Egyelőre nem túl sikeres Romániai idegenforgalmi márkájának az építgetése. 2010-ben, amikor az aktuális logó megszületett, 7,498 millió külföldi lépte át a határt. Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint egy évre rá a látogatók száma 7,611 millióra, 2012-ben 7,937, 2013-ban pedig 8,019 millióra nőtt. Tehát három év alatt, miközben több tíz millió eurót költöttek az ország külföldi népszerűsítésére, a turisták száma mindössze hét százalékkal nőtt. 2014 után a gyarapodás némiképp felgyorsult, de nem látványosan: a külföldi turisták száma első ízben 2016-ben lépte át a 10 milliós küszöböt, 2019-ben pedig 12,815 millió volt.