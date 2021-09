Bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Citu-kormány ellen a koalíció középső pártja

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be péntek este a Citu-kormány ellen az USR PLUS szövetség, a kormánykoalíció középső pártja - jelentették be a szövetség társelnökei: Dan Barna és Dacian Ciolos.