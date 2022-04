A kérdés most az, hogy gátat szab-e az elmúlt években tapasztalt, a nemzetközi becsléseket is messze túlszárnyaló mértékű gazdagodásnak a háború ebben a régióban. Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője úgy véli, ha a nyugati szankciók elég szigorúak és a háború miatt éven túl nyúlnak, Oroszország akár Afrika mögé is visszacsúszhat a szupergazdagok regionális toplistáján.

Oroszországban 2021-re a legalább 1 millió dollárral rendelkező vagyonos réteg (HNWI) létszáma elérte a 312 ezer főt, miután 5 év alatt 50 százalékos bővülést produkált. A 30 millió dollárnál is vagyonosabbak (UHNWI) száma 6200 főre rúgott tavaly, holott 2016-ban még csak 3700 orosz állampolgár számított UHNWI személynek. Azaz a legmagasabb vagyonkategóriában is markáns, 68 százalékos növekedés történt - közölte a Blochamps Capital.

“Oroszország egyik fő gazdasági pillére a stabil és lojális nemzeti oligarcha réteg. A gazdasági-pénzügyi-politikai kohézió alaptézise, hogy az orosz elnök megteremti a pénzügyi elitben való mozgás kereteit, de bármikor meg is vonhatja a bizalmat. A vagyoni elit tagjai így nem csupán a rezsimhez lojálisak különösen, hanem egymáshoz is úgy kapcsolódnak mind pénzügyi, mind ideológiai relációban, mint a szoros, kovalens kötésben lévő molekulák” - magyarázza a folyamatokat Karagich István.

"Az ezredforduló után rengeteg állami tulajdonú vagyon, vállalat és pénzintézet hevert parlagon Oroszországban, amelyekhez csak egy rendkívül szűk, jó kapcsolatokkal rendelkező, okos, ambiciózus rétegnek volt hozzáférése, és amelynek tagjai meg is ragadták a kínálkozó pénzügyi eszközöket valamint a velük járó lehetőségeket. Az oligarchák azonban rendkívül gyorsan hatalmasra nőttek, és az elnöknek korlátoznia kellett az erejüket, ezért lassan egy olyan függőségi-kötelmi rendszert épült ki, ahol a legfelső vagyoni elit mozgástere és hatalma tőle, illetve az általa biztosított hozzáférésektől, garanciáktól függ” - teszi hozzá Karagich István.

Az ukrán invázió mindent felborított

Mindazonáltal az orosz milliárdosok száma és vagyona rendkívül dinamikus mértékben és ütemben nőtt az elmúlt években is, messze-messze túlszárnyalva az előzetes nemzetközi wealth management piaci becsléseket.

Míg 2001-ben a világon még csak nyolc orosz dollármilliárdos volt, akiknek összvagyona 12,4 milliárd dollár volt, tíz évvel később a Forbes már 101 milliárdost tartott nyilván összesen 433 milliárd dollárnyi vagyonnal.

Négy évvel ezelőtt a privátbanki szakma úgy becsülte, hogy a 2018-as 202 ezerről a legalább egymillió dollár vagyon fölött rendelkező oroszok száma 2023-ra 246 ezer főre nő. “Ám a valóságban a bővülésük oly intenzív volt, hogy már 2021 végén 30-40 százalékkal több vagyonost tartottak nyilván ebben a kategóriában. 2017 és 2018 között 26 százalékkal növekedett az 50 millió dollárral rendelkező orosz gazdagok száma, és ez a tendencia 2021-re csak még markánsabbá vált” - mondja Karagich István. Az ukrajnai invázió és a bevezetett szankciók következtében 34 orosz milliárdossal kevesebb szerepel a legfrissebb Forbes listán. De érdekes módon a milliárdosok összlétszáma globálisan is redukálódott, körüknek együttes csökkenése 2755-ről 2668-ra a legnagyobb visszaesés a 2009-es pénzügyi válság óta.

“A kérdés most nem is az, hogy a kirobbant háború megállítja-e a páratlanul dinamikus növekedési ütem folytatódását a hatezer ultra vagyonos orosz állampolgár körében, hiszen ezek az emberek most óriási veszteségeket és egy részük nemzetközi vagyonának befagyasztását kénytelen megélni a nyugati szankciók miatt. A valódi kérdés az, hogy a komplett HNWI és az UHNWI 300.000 fős rétege pontosan mekkora veszteségekkel néz még szembe 2022 végéig. A háború kirobbanása óta ugyanis csak a TOP10 vagyonos 38 milliárd dollárt, azaz közel 13 ezer milliárd forintot veszített vagyonából, míg az orosz milliárdosok vagyona több, mint 260 milliárd dollárral csökkent. Ez pedig bármilyen nemzet gazdaságát érzékenyen érintené. ” - teszi hozzá a Blochamps Capital tulajdonosa.

Szerinte, ha a nyugati szankciók elég szigorúak és a háború miatt éven túl nyúlnak, Oroszország akár Afrika mögé is visszacsúszhat a szupergazdagok regionális listáján.