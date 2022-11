Az aláírt megállapodás lehetővé teszi a vegyes vállalat számára, hogy bővítse akkumulátorgyártási kapacitását Senjangban, ahol a BMW idén júniusban egy 15 milliárd jüan (közel 2,1 milliárd dollár) értékű új üzemet adott át. A BMW mintegy 28 ezer főt foglalkoztat Kínában. Senjang a BMW Group legnagyobb gyártóbázisa a világon.

Franz Decker, a BBA elnök-vezérigazgatója azt mondta, hogy az új beruházás a BMW e-mobilitási stratégiájának "döntő fontosságú következő lépése" Kínában.

A legfrissebb adatok szerint Kínában, amely a világ legnagyobb autópiaca, 1,84 millió új személygépkocsit adtak el októberben, ami 7,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A New Energy Vehicles (NEV) gyűjtőnév alatt kategorizált, a teljesen elektromos autókat és különböző hibrideket is magában foglaló alternatív hajtású járművek októberi értékesítése 75,2 százalékkal, 556 ezerre ugrott.

A Kínai Személyautó-gyártók Szövetsége (CPCA) azzal számol, hogy az idén 6 millió NEV-járművet értékesítenek az országban a tavalyi 2,99 millió után.

A BMW még 2017-ben jelentette be, hogy Magyarországon is gyárfejlesztésbe kezd. Az eredetileg 2 milliárd eurósra tervezett beruházás lassan már a megvalósulásig is eljut. A tervek szerint a bajor márka új e-autóit gyártják majd Debrecen mellett.