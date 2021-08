Több irodaházat evakuáltak a környéken.

A férfi a járdán parkolt le a járművel, és azt mondta a hozzá lépő rendőrnek, hogy bombája van, miközben kezében egy detonátornak tűnő eszközt tartott - olvasható a BBC tudósításában.

Thomas Manger, a Capitolium rendőrfőnöke azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy a tárgyalók az ügy békés rendezésén dolgoznak.

A rendőrség a Twitteren azt írja, hogy mindenki maradjon távol a helyszíntől.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.



Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR