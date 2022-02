A legnagyobb brit közvéleménykutató cég, a YouGov vizsgálata szerint a megkérdezett brit választók 63 százaléka pártolná Johnson távozását, és csak 25 százalékuk marasztalná hivatalában a kormányfőt - idézi a kedden megjelent felmérés eredményét az MTI.

Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb belpolitikai botrányába keveredett, miután az elmúlt hetekben kiderült, hogy a londoni kormányfői hivatalban és más kormányhivatalokban a koronavírus-járvány elleni szigorú kapcsolattartási korlátozások idején rendszeresen összejöveteleket, partikat rendeztek.

A brit miniszterelnök például a 2020-as, első lezárások idején születésnapi bulit tartott, annak ellenére, hogy a távolságtartási szabályok akkor is egyértelműen tiltották a beltéri összejöveteleket. A születésnapi meglepetésparti megszervezésében állítólag Carrie Johnson, a brit kormányfő felesége segédkezett. Ezen az illegális partin harmincan vehettek részt 2020. június 19-én délután. A luxusszintű étkezési szolgáltatásokat is magába foglaló eseményre a Downing Street 10. szám alatt, azaz a kormányfői rezidencián, a kabinetteremben került sor, miután a miniszterelnök hivatalos látogatásáról visszatért egy hertfordshire-i iskolából. Ugyanezen a napon este a család barátait látták vendégül a miniszterelnöki rezidencia emeletén, a szabályok nyilvánvaló további megsértésével. A rezidencia ugyanakkor cáfolta ezt, és azt állították, hogy a miniszterelnök csak kisszámú családtagot látott vendégül, és azt is odakint tette.