Hétfő késő este 359-en szavaztak a Nagy-Britanniában tartott bizalmatlansági szavazáson, amit Boris Johnson miniszterelnökkel szemben indítottak politikus társai. Az eredmények alapján Johnson nyert, 211-en szavaztak mellette, míg a leváltására 148-an szavaztak.

Boris Johnson a modern brit politikatörténetben az első olyan, hivatalban lévő brit miniszterelnök, akit törvénysértés miatt rendőrhatósági szankcióval sújtottak.

Győzelmével Johnson egy évig védett egy újabb hasonló kihívástól, azonban a korábbi tapasztalatok, és az első politikusi reakciók alapján brit politikai vezető nem nagyon maradhatott hivatalban sokáig egy hasonló tortúrát követően.

Johnson szerint most végre le lehet tudni a korábbi feszültségeket, és megtenni mindazt, amit elterveztek az ország javára a konzervatívok körében. Ebbe beletartozik az inflációkezelés, a közbiztonság javítása, a gazdaság erősítése, amelyeket le tud küzdeni a brit gazdaság.

Johnson számos kétes lépését követően az tette kifutó pályára, hogy kiderült, a stábja, és ő maga is bulizott a Covid miatt elrendelt lezárások idején, miközben mindenki más otthon rostokolt.

A brit Konzervatív Párt frakciójában legutóbb 2018. december 12-én volt bizalmi szavazás Johnson hivatali elődje, Theresa May ellen. Azt a bizalmatlansági indítványt zömmel a keményvonalas EU-szkeptikus tábor kezdeményezte, amely rendkívül elégedetlen volt a brexit feltételrendszeréről Theresa May által elért akkori megállapodással. A szavazást Theresa May megnyerte, miután az akkor 317 fős tory frakció tagjai közül 200-an szavaztak bizalmat neki. A May elleni bizalmatlansági indítványra 117-en voksoltak.

Johnson mostani helyzetét súlyosbítja, hogy a minap megbírságolta őt a londoni rendőrség a korlátozások idején tartott Downing Street-i partik miatt.

Az ügyben lezajlott egy közigazgatási vizsgálat is, amely megállapította, hogy az összejövetelek közül több is súlyos mértékben megsértette a kormány meghatározó posztjain dolgozóktól elvárt magas szintű normákat, és azokat a magatartási normákat is, amelyeknek betartását éppen a kormány várta el a brit lakosságtól a járványellenes korlátozások időszakában.