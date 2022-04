Több mint egy hónapnyi háború után, múlt héten kezdtek visszavonulni az orosz megszálló seregek az ukrán főváros környékéből. Az egyelőre nem lehet tudni, hogy ez valóban egy gesztus-e az oroszok részéről, vagy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek lesz igaza, és csak megfutamodás, újracsoportosítás, majd újabb támadás lesz belőle.

Az mindenesetre igazoltnak tűnik, hogy a terepet elhagyó megszálló erők rengeteg civil áldozatot hagytak maguk után, többen tudatos kivégzésekről beszélnek, és a felvételek szerint a Kijevtől észak-nyugatra fekvő Bucsa utcái, kihűlt testekkel vannak tele.

A CNBC cikke alapján több megbízható sajtóorgánum(Associated Press, New York Times, Reuters) is testközelből erősítette meg a holttestek valódiságát, és a mészárlást mostanra az EU a NATO és az ENSZ is elítélte. Eközben a jelentősebb európai döntéshozók sorra mondják be, hogy a kegyetlenségre újabb szankciós csomaggal kell reagálni, és egyre inkább azt hangoztatják, hogy most már az orosz energiahordozókat célozzák.

Hétfőn reggel a választásra készülő francia elnök Emmanuel Macron, aki egyértelműen kijelentette, hogy a szenet és a gázolajat kell célba venni. A Reuters jelentése szerint a France Inter rádiónak azt elmondta:

Macron azonban csak a legutolsó azok közül, akik az orosz energiaexportot emelték ki az újabb korlátozásokkal párhuzamosan. Egy másik prominens hang Boris Johnson brit miniszterelnöké volt, aki amellett, hogy vasárnap este elítélte a mészárlást, azt is elmondta hogy "mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök harcigépezetét kiéheztesse."

I will do everything in my power to starve Putin’s war machine. We are stepping up our sanctions and military support, as well as bolstering our humanitarian support package to help those in need on the ground. 3/4