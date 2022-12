Az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozóján megadta a tagjelölti státuszt Bosznia-Hercegovinának - közölte Barend Leyts, az Európai Tanács elnökének szóvivője Twitter-üzenetben csütörtökön. Az uniós bővítés során nagy hangsúlyt kapnak a jogállamiság, az alapvető jogok, a gazdasági fejlődés és a versenyképesség, a demokratikus intézmények megerősítése és a közigazgatás területén végrehajtott alapvető reformok.

Conclusion on Bosnia and Herzegovina adopted at #EUCO granting candidate status. pic.twitter.com/qlrbF7oG9i