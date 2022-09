Az orosz erők csütörtök hajnalban rakétatámadást indítottak a Zaporizzsjatól északra fekvő Dnyipro városa ellen, a légiriadó pontban éjfélkor szólalt meg, az első robbanást egy órával később, 00:56-kor észlelték, de hiába a jól időzített vészjelzés, így is meghalt három ember, köztük egy gyermek - írta meg a Kyiv Post





A robbanás okozta pusztításban még legalább öten sérültek meg, köztük egy 12 éves kislány. Az ország keleti légiparancsnokságának közlése szerint a csapást egyértelműen orosz szuperszonikus (hangsebességnél gyorsabban szálló) rakéták okozták.





A rakétatámadásban több lakóház is megsemmisült, valamint legalább 60 családi ház és néhány toronyház is megsérült. A károkról a dnyipropetrovszki katonai közigazgatás vezetője, Valentyin Reznyicsenkó tájékoztatott, aki szerint a mentők még nem hagyták abba a romok közti kutatást, mert még mindig lehetnek túlélők, a súlyosan sebesült kislányra is így találtak rá.