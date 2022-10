Több mint 60 millió szavazatot gyűjtve ismét Luiz Inácio Lula da Silva irányíthatja Brazíliát.

A baloldali Munkáspárt 77 éves politikusának korábban korrupció miatt kellett felállnia az elnöki székből, sőt, 580 napot börtönben is ült, de a büntetését később megsemmisítették.

Lula az ország északi és keleti részén aratott nagy sikert: három olyan állam volt, ahol a szavazatok több mint 70 százalékát szerezte meg.

A jobboldali populista Bolsonaro szövetségesei és hívei előzör csalást kiáltottak, az éjszaka során azonban ők is elismerték a hivatalban lévő elnök vereségét. Bolsonaro nem csak Brazília elnöke, hanem egyúttal a nemzetközi szélsőjobboldal egyik ünnepelt figurája is volt, aki fokozatosan leépítette az ország demokratikus intézményeit – emlékeztet a New York Times.

Az elmúlt 34 évben ez volt az első, hogy egy hivatalban lévő brazil elnök választást veszített. Ugyanakkor Lula az elmúlt időszak legszorosabb küzdelmében nyerte meg a vasárnapi választást.