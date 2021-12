Nagy-Britannia gazdasága októberben alig növekedett, a bruttó hazai termék a vártnál gyengébb, 0,1 százalékos növekedést mutatott, ami jelentősen lelassult a szeptemberi 0,6 százalékos havi szinthez képest. Így a brit gazdaság még 0,5 százalékkal elmarad a járvány előtti szinttől - közölte pénteken a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal a Reuters szerint.

"Mindig is elismertük, hogy lehetnek bukkanók a fellendüléshez vezető úton" - mondta Rishi Sunak pénzügyminiszter az adatokat kommentálva, de ennek ellenére optimista.

"De a meghozott korai intézkedések, a folyamatban lévő 400 milliárd fontos (171 100 milliárd forintos - a szerk.) gazdasági támogatási csomagunk és az oltási programunk azt jelenti, hogy jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy gazdaságunkat a helyes úton tartsuk" - magyarázta.

Az energiaválság is közbeszólt

A Reuters által megkérdezett közgazdászok 0,4 százalékos havi GDP-növekedést prognosztizáltak, de ettől is jelentősen elmaradtak a gazdaság teljesítménye. Ebben két fontos tényező játszott szerepet: a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt nőtt az orvoshoz fordulók száma, valamint az energiaválság különösen megütötte a briteket. Utóbbi azért fájt jobban a gazdaságnak, mert a brexit miatt sok területen alakult ki munkaerőhiány, így például a szállítmányozásban is, ami kiegészült a magas energiaárakkal, így pedig nem tudtak hatékonyan árut szállítani a piaci szereplők. Emiatt az üzemanyagkutakon, valamint a boltokban is áruhiányt tapasztaltak az emberek.

Az ONS adatainak közzététele után a font sterling árfolyama csökkent, mivel a befektetők úgy vélték, hogy a központi bank újabb okot szolgáltat arra, hogy ne kövesse az elmúlt hónapokban tett jelzéseit, miszerint a növekvő inflációs nyomás miatt elkezdi emelni a hitelfelvételi költségeket és az alapkamatot. Közben viszont az inflációs nyomás egyre nagyobb, de a növekedést laza monetáris politikával kellene támogatni.

A Bank of England jelenleg tartja decemberi kamatdöntő ülését, és várhatóan jövő csütörtökön jelenti be döntését.

Nagy-Britannia gazdasága az év elején erőteljesen felívelő pályára állt a 2020-as közel 10 százalékos visszaesésből, amikor a világjárvány lecsapott. A fellendülés azonban az elmúlt hónapokban lelassult, a már említett posztbrexit hatásból eredő ellátási láncproblémák miatt, ráadásul várhatóan tovább veszít a lendületéből a bővülés az omikron-változat terjedésének lassítását célzó új Covid-19 szabályok miatt.

Októberben az ipari termelés 0,6 százalékkal csökkent, amit a villamosenergia- és gázipar, valamint a bányászat és kőfejtés nagymértékű visszaesése okozott. A feldolgozóiparban a termelés stagnált, mivel az ágazat ellátási láncproblémákkal és munkaerőhiánnyal küzdött.

Az építőipar 2020 áprilisa óta a legnagyobb mértékben, 1,8 százalékkal esett vissza szeptemberhez képest, amit szintén a beszállítói hiány okozott.

Az ONS külön közzétette a kereskedelmi adatokat, amelyek szerint Nagy-Britannia áruforgalmi hiánya októberben 13,9 milliárd fontra csökkent a szeptemberi 14,7 milliárd fontról. Ez szintén nagyban köszönhető a brexitnek, amely az uniós szabadpiacból kivezette az Egyesült Királyságot, így nehezebben, hosszabb vámügyintézéssel biztosítható csak a kereskedelem.