Az Egyesült Királyság parlamentjének digitális, kulturális, média és a sport ügyekkel foglalkozó bizottsága súlyos kétségeket fogalmazott meg a londoni kormány brexitfesztiválról szóló tervével kapcsolatban – adta hírül a Bloomberg. A testület tagjai úgy látják, hogy több tíz millió fontot költöttek el valami olyasmire, ami semmiről sem fog szólni. Az esemény az Unboxed: Creativity in the UK nevet kapta (Kicsomagolva: kreativitás az Egyesült Királyságban), és valamikor idén akarják megtartani.

A fesztivál célja az lenne, hogy bemutassa milyen kreatív ötleteket, kezdeményezéseket eredményezett a britek kilépése az Európai Unióból. A metszően ironikus hangvételű bizottsági jelentés készítői azonban úgy találták, hogy a rendezvénynek nincs világos célja, ami a biztos receptje a kudarcnak és a közpénz felelőtlen elköltésének.

A brexitfesztivál ötlete még az előző miniszterelnök, Theresa May kormányzása alatt merült fel 2018-ban. Akkor még Festival UK* 2022 volt a neve. Ezt változtatta meg Boris Johnson kormánya az előbb említett, magyarul elég furcsán hangzó elnevezésre. A kormány eddig 120 millió fontot (53 milliárd forint, valamivel több mint a Kőröshegyi völgyhíd építési költsége) költött a rendezvényre, amely a szervezők reményei szerint felidézné a brit géniusz dicsőségét hirdető két korábbi esemény, az 1851-es Great Exhibiton és az 1951-es Festival of Britain szellemét.

Nagy ambíció kicsi vízió

A parlamenti képviselők ugyanakkor úgy látják, hogy a nagy ambíció nincs igazán összhangban a gyenge vízióval azzal kapcsolatban miről és hogyan is kellene szólnia egy ilyen kiállításnak. Így a rendezvény homályba burkolózik. Eközben az idő telik, egyre kétségesebb, hogy a fesztivál olyan eredménnyel járhat-e, ami visszahozná a rá fordított közpéznt. Mivel a Festival UK* 2022/Unboxed: Creativity in the UK eredeti ötlete 2018-ban született, az, hogy még mindig tisztázatlan mit kellene érteni alatta, lehetővé teszi, hogy a sajtóban és általában a közvélekedésben gúny tárgyává váljon.

Az általánosságban megfogalmazott ambiciózus részvételi tervek ellenére néhány hónappal az esemény előtt aggasztóan hiányoznak a részletek arról, hogyan akarják a szervezők megvalósítani ezeket. Különösen kidolgozatlanok azok az elképzelések, amelyek a külföldieket külön turistautakkal vonnák be a fesztivál eseményeibe.

Hátha bejön

A kormány körül sertepertélő szervezők azzal kecsegtetik megbízóikat, hogy a brexitfesztivál ugyanolyan látványosság lehetne, mint a királynő 70 éves uralkodásáról megemlékező platinajubileum volt nemrégiben, vagy amilyen a brit nemzetközösség sportolóinak Commonwealth Games versenyei lehetnek Birminghamban. A rendezők szerint a fesztivál úgy hozhatná össze a briteket, mint a királynő gyémántjubileuma és a a nyári olimpiai játékok 2012-ben.

A parlamenti bizottság tagjai azonban úgy vélik, hogy ennek a fesztiválnak az Egyesült Királyság jövőjéről kellene szólnia, ám ezzel kapcsolatban semmilyen elképzelést nem láttak. A rendezvénynek azt kellene sugallnia, hogy a briteket otthon és külföldön is összefűzi közös kultúrájuk, aminek szintén semmi jelét nem látták a brexitfesztivál előkészületeiben.