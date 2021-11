Az Írországból az európai kontinensre utazó áruk tengeri szállítása több mint 50 százalékkal bővült 2012 első hat hónapjában, miután de facto is életbe lépett a brexit, azaz Nagy-Britannia kikerült az uniós vámövezetből és kilépett az egységes gazdasági térségből is – írja a Guardian a hivatalos adatokra hivatkozva. Az Ír Tengeri Fejlesztési Hivatal (IMDO) adatai szerint a hagyományosan a britek ködös szigetét is érintő szállítások átterelődtek a közvetlen összeköttetésre, ami 32 új kompútvonal megnyitását eredményezte a franciaországi Le Havre, Cherbourg, Dunkirk és a belga Zeebrugge kikötője felé.

Ezzel egyidejűleg a Dublin, illetve Liverpool, Holyhead és Anglesey közötti forgalom majdnem ötödével csökkent, és a kisebb jelentőségű ír-brit összeköttetéseken 30 százalékos visszaesést tapasztaltak. A magyarázat nyilvánvaló – derül ki az IMDO összesítéséből –, a kamionok el akarják kerülni az EU-ból történő ki- és belépéssel járó adminisztrációs macerát, ami egyébként lehet, hogy éppen annyival növelné meg menetidejüket, mint amennyivel korábban rövidítette, hogy a brit szigeten saját kerekeiken döngettek át a méltóságteljes tempóban haladó kompok igénybevétele helyett.

Jelenleg a ponttól pontig tartó teherforgalom egyharmada halad közvetlenül Írországból a kontinensre, míg 2019-ben csupán 16 százalék volt ez az arány. Az említett 52 százalékos ugrás is 2021 második-harmadik negyedévének és 2019 hasonló időszakának összehasonlításából adódik. A változás velejárója, hogy az ír kikötők forgalma nőtt (köszi, brexit), Belfasté 15, Larne-é 18, Warrenpointé 20 százalkkal. Írország legnagyobb kikötője, a Rosslare Europort a napokban jegyzete fel története legforgalmasabb napját.