A brit-hongkongi HSBC bankóriás adózott eredménye és bevétele is nőtt tavaly éves összevetésben: a tavalyi negyedik negyedéves adózás előtti eredménye 5,2 milliárd dollár volt, jelentősen felülmúlta az előző év azonos időszakában jegyzett 2,7 milliárd dollárt, valamint jócskán túlszárnyalta a 4,96 milliárd dolláros elemzői várakozásokat. A bank tavalyi utolsó negyedéves adózott eredménye 4,9 milliárd dollár volt az előző év azonos időszakában elért 2,9 milliárd dollár után – derült ki a pénzügyi holding kedden közzétett jelentéséből.

A tőkemegfelelési mutató 14,2 százalék volt a tavalyi év végén, ami 1,6 százalékpontos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Az 1300 milliárd dollárnyi ügyfélbetétjével a HSBC sok kisebb banknál jobban profitál a jegybanki kamatemelésekből, amelyek lehetővé teszik számára, hogy szélesebb árrést számítson fel a hitelekre és jelzáloghitelekre.

A bank azonban közölte, hogy 2023-ban legalább 36 milliárd dollár nettó kamatbevételre számít, ami elmarad a 37 milliárd dolláros előrejelzéstől és az elemzők által a legutóbbi negyedéves számaiból számított 38 milliárd dolláros évesített értéktől.

Noel Quinn vezérigazgató a Reutersnek elmondta, hogy a konzervatív előrejelzéseket részben a versenytársak által gyakorolt nyomás okozta, amely többek között a betéti kamatok emelésére irányult: „Kényelmes számunkra, hogy a konszenzus 37 milliárd dollár körül van, nem akarjuk ezt elmozdítani.” A HSBC azon dolgozik, hogy javítsa befektetői kapcsolatait, miután a legnagyobb részvényes, a Ping An Insurance Group nyomásával szembesült, hogy a hozamok növelése érdekében szétválassza ázsiai üzletágát, amit a bankóriás elutasított.

