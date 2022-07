A légitársaság közölte, hogy 11 százalékkal csökkenti április-októberi kapacitását, miután májusban még azt mondta, hogy a csökkentések 10 százalékot tesznek ki – írja a Reuters.

"Mivel az egész légiközlekedési ágazat továbbra is történelmének legnehezebb időszakával néz szembe, sajnálatos módon szükségessé vált néhány további korlátozás" - közölte a British Airways (BA) szóvivője.

"Kapcsolatban állunk az ügyfelekkel, elnézést kérünk, és felajánljuk, hogy átfoglaljuk őket, vagy teljes visszatérítést adunk".

A The Telegraph című napilap hétfőn késő este arról számolt be, hogy a BA több mint 650 járatot töröl a londoni Heathrow és Gatwick repülőterekről olyan célállomásokra, mint a népszerű spanyolországi, portugáliai és görögországi nyaralóhelyek, ami akár 105 ezer utast is érinthet.

A BA nem kommentálta közvetlenül a Telegraph jelentését.

A légitársaságok és a repülőterek Európa-szerte küszködnek, hogy lépést tartsanak az üdülővendégek által a járvány utáni erős kereslettel, ami káoszt okoz az utazóknak, és arra kényszeríti a Heathrow és Gatwick repülőtereket, hogy saját kapacitáskorlátozást vezessenek be.

A brit kormány a múlt héten felszólította a légitársaságokat, hogy "reális" nyári menetrendet vezessenek, hogy a közelgő nyaralási szezonban ne ismétlődhessenek meg a közelmúltbeli kaotikus jelenetek a repülőtereken.

Nagy-Britannia a múlt hónapban átmenetileg enyhítette a repülőtéri résidőkre vonatkozó szabályokat is, hogy a légitársaságok reális menetrendeket dolgozhassanak ki és elkerülhessék az utolsó pillanatban történő járattörléseket – írja a Reuters beszámolója.