Brüsszel haladékot adott Magyarországnak az orosz energiatilalomnál, de a kormánynak ez kevés

Az Európai Bizottság előterjesztette a javaslatát, hogy teljesen tiltsa be az EU az orosz olajimportot. Még kedden is vonakodott Magyarország és Szlovákia, hogy támogassa a tilalom bevezetését. Végül a Napi.hu-nak nyilatkozó brüsszeli tisztviselők szerint a kompromisszum egyfajta szégyenpad is lett, de egy plusz év haladékot kaphat a két ország. Budapest egyelőre nem elégedett a szankciós javaslattal.