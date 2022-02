A brüsszeli rendőrség sorra csap le az illegális bulikra

A belga rendőrség vasárnap este egy 200-300 fős illegális bulit záratott be Brüsszelben. Nem ez az első eset, a járvány kezdete óta számos összejövetelt oszlattak fel, többek között azt is amelyen Szájer József korábbi EP-képviselő is részt vett és amely kettétörte a karrierjét.