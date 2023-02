A károsanyag-kibocsátás a magyar fővárosban már tavaly április 25-én meghaladta az éves határértéket a CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) 2022-es évről szóló jelentése szerint.

Hiába csökkent a kibocsátott nitrogén-dioxid (NO2) mennyisége az elmúlt években az Európai Unió és az Egyesült Királyság fővárosaiban, annak szintje így is meghaladja az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) határértékeit.

A szennyező anyag koncentrációja tavaly az Európai Unió összes tagállamának fővárosában – Budapesttel együtt – valamint a brit szigetek fővárosaiban is magasabban alakult, mint a WHO által meghatározott határértékek.

Elkerülhető lenne a légszennyezés okozta halál

A WHO levegőminőségi irányelvei szerint az nitrogén-dioxid koncentrációjának 24 órás átlaga nem haladhatja meg a köbméterenként 25 mikrogramm értéket.

Mivel az irányelvek nem kötelezők, az országok csak viszonyítási alapként használják azokat, hogy meghatározzák nemzeti terveiket. A jelentés kiemeli, hogy,

ha a WHO ajánlásának megfelelnének, évente 250 ezer ember életét menthetnék meg Európában.

Enélkül azonban évente több mint 430 ezer európai veszti életét a határértéken felül nitrogén-dioxid-kibocsátás miatt, amely hozzávetőleg 60 százalékkal csökkenthető lenne 180 ezer fő alá, ha betartanák a célkitűzéseket.

Hol van Budapest a szennyezett országok között?

Nem meglepő módon a skandináv fővárosokban – Tallinban, Helsinkiben és Stockholmban – a legalacsonyabb a nitrogén-dioxid-koncentráció, miközben vezet a francia, a szlovén és az olasz főváros:

a legmagasabb értékeket Párizsban, Ljubljanában és Rómában mérték.

Ezeket követi negyedikként Athén, ötödikként Lisszabon, a hatodik helyet pedig Budapest tudja magáénak. A szomszédos Bukarest nem sokkal maradt le tőlünk a hetedik helyen.

A fővárosok körülbelül ekkor haladták meg a WHO éves határértékeit a CREA számításai szerint: