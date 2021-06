Az Unilever áttörést ígér jövőre mosószerei forgalmazásában, ugyanis bevezetik a papíralapú palackokat a műanyagflakonok helyett - adta hírül packagingeurope.com. A háztartási cikkeket gyártó multi szerint ez lesz az első papíralapú mosogatószeres palack a piacon. Az újdonságot az OMO márkánál vezetik be Brazíliában 2022 elején.

A terv az, hogy ezt követően Európában és a világ más országaiban is elérhető lesz a mosószer az új csomagolásban. Az Unilever hasonló pilot programot indít a hajápolási anyagok csomagolásában is. A technológiát a Pulpex konzorciummal közösen fejlesztették ki, amelyben a Diageo, a Pilot Lite és más cégek is részt vesznek.

A partnerek szerint a palackok készítéséhez újrafelhasználható anyagból álló pépet használnak, amely kiürülése után visszakerülhet a papírhulladékok körforgásába. A folyadék elszivárgását szigetelő bevonat biztosítja a palackok belsejében. Ezek ellenállnak a bennük tárolt folyadékok viszonylag agresszív összetevőinek is.