Egyre többen próbálják csökkenteni azt az összeget, amit ruhákra és kiegészítőkre költenek, illetve mérsékelni a környezeti lábnyomukat, ezért indította el az eBay, virtuális piactér brit verziója az Imperfects termékcsaládot.

A Retail Gazette kiskereskedelmi szaklap cikke szerint az Imperfects termékcsaládban új, de hibás ruhák, cipők és kiegészítők tartoznak. A vásárlók pedig több mint 100 olyan ismert márka hibás termékeit találhatják meg itt, olyanokét például mint mint a North Face, a Puma, a Fila vagy a Timberland.

60 százalékos kedvezményt érhet egy leszakadt gomb

Ezeket a termékeket ráadásul átlagosan 60 százalékos kedvezménnyel lehet megvásárolni. A hibás termékeknél előfordulhatnak kopások, apróbb foltok, hiányozhat róluk egy-egy gomb, lazább lehet az öltés valahol, de az is előfordulhat, hogy kiállítási darabok voltak az üzletekben. Tehát összességében nem felelnek meg a szigorú gyártói előírásoknak és már nem lehetne ezeket teljes áron értékesíteni.

Eddig, ha egy divatcikk megbukott a minőségbiztosítási ellenőrzéseken, akkor a vásárlóknak nem volt lehetőségük megvenni azokat. Az eBay ezeknek biztosít most platformot, hogy kapjanak egy második esélyt, és tökéletlenségeik ellenére is eladhassák őket.

Csökkenő büdzsé és klímakrízis

Az eBay szerint minden terméken pontosan feltüntetik, hogy milyen hibája van, és fényképeken is megmutatják, mire számíthat a vásárló. A megvásárolt termékeket ingyen szállítják ki, és 30 napos visszaküldési lehetőség is jár, pénzvisszafizetési garanciával.

A szolgáltatás egyébként április 22-én indult, a Föld napja apropóján. Az Ebay adatai szerint egyébként az Egyesült Királyságban egyre tudatosabbak a vásárlók, tavaly 1560 százalékkal többen kerestek az oldalon a használt ruha kifejezésre.

Jemma Tadd, a brit eBay divatért felelős vezetője szerint a növekvő pénzügyi nyomás és a klímaválság egyre jobban befolyásolja a vásárlói döntéseket. Az Imperfects elindítása újabb lehetőséget ad arra, hogy a divatcikkek ne végezzék a kukákban és szemétégetőkben.

Pörög a használtruhapiac is

A hibás termékek mellett egyre nagyobb a kereslet a használt verziók iránt is. Francia luxusáruházak sorra nyitnak használt ruhákra és fenntartható termékekre szakosodott részlegeket. A francia Galeries Lafayette luxusáruház például ősszel nyitotta meg a Le(Re)Store névre keresztelt, 500 négyzetméteres állandó részlegét, amelyet teljes egészében a körkörös divatnak szenteltek. A Vogue Business cikke szerint az áruházba be lehet hozni a megunt luxustermékeket is, az eladók itt vagy rögtön vagy a termék eladása után kapják meg a termékek árát.

A ballonkabátjairól híres brit Burberry divatház pedig ruháit és kiegészítőit pedig az eredeti árnál jóval kevesebbért lehet bérelni. Az egyre szaporodó kezdeményezések oka, hogy becslések szerint a használt termékek forgalma megduplázódik a következő négy évben.

A ruhátárak zöldítését az Európai Uniós is támogatja: a jövőben a textíliákon át minden termékre vonatkoznának az Európai Bizottság legújabb ökodizájn-szabályai, amelyek részben a fast fashion és az abból eredő környezetszennyezés visszaszorításáért jöttek létre. Az EU végrehajtó szerve azt szeretné, a nagyvállalatok hozzák nyilvánosságra, hogy mennyi eladatlan készletet juttatnak a hulladéklerakókba - ez ugyanis szerves része a fast fashion kultúrájának visszaszorítására irányuló tervnek.

Egy átlagos európai ugyanis évente 11 kilogramm ruhát, cipőt és egyéb szövetárutól szabadul meg. A textiltermékek az élelmiszerek, a lakhatás és a közlekedés után a negyedik legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátó.