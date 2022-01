A klímaválság az étkezésre is egyre nagyobb hatással van: januárban a Veganuary mozgalom keretében várhatóan rekordszámú ember próbálja majd ki, milyen lenne csak növényi eredetű élelmiszereket fogyasztani. A Veganuary egy globális kampány, amelynek célja a növényi alapú étrend népszerűsítése.

Egy évvel ezelőtt, 2021-ben 580 ezren iratkoztak fel a Veganuary hivatalos weboldalán, hogy részt vegyenek a kihívásban, ami szintén rekordot jelentett. A legtöbben az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és Indiából vettek részt a kihívásban. Január végére a Veganuary várhatóan eléri a kétmilliós mérföldkövet, azaz a hónap végére ennyien próbálják majd ki a növényi alapú táplálkozást a program 2014-es indulása óta – írja a Guardian. 2022-ben ugyanis olyan nagy cégek is népszerűsítik ezt a táplálkozási formát a munkavállalóik körében mint a brit Volkswagen autógyártó vagy a Harrods áruházak.

A The Grocer brit kiskereskedelmi szaklap felmérése szerint a britek közül a legtöbben ezért vesznek részt a kihívásban, mert egészségesebben szeretnének élni. A második és harmadik legnépszerűbb ok az állatok jóléte és a környezetvédelem. A legtöbben a húsok helyett keresnek valamilyen vegán alternatívát.

Lépett a Burger King

Ezt a trendet ismerte fel a Burger King is, amelynek brit éttermeiben januártól jelenik meg a nuggets, azaz a csirkefalatok húsmentes verziója. A gyorsétteremlánc egyébként két éve dobta piacra a növényi alapú Rebel Whopper hamburgert. Erről sajnálatos módon kiderült, hogy nem alkalmas a vegánoknak, mert ugyanazon a grillen sütik a „pogácsát”, mint a húst. Az új nuggetsszek kizárólag szójából és növényi fehérjékből készültek, és a cég szerint olyan ízük van mint az eredeti, húsból készült verzióknak.

A nuggets mellett a Burger Kingnél tavaly jelent meg az állati eredetű termékektől elkülönítve elkészített Vegan Royale hamburger, a cég 2030-ra az étlap felét húsmentessé kívánja tenni annak érdekében, hogy ezzel is csökkentse az üvegház hatású gázok kibocsátását.

Jön a növényi krémsajt is

A Veganuaryre az élelmiszerboltok és -gyártók hagyományosan különböző vegán termékekkel és receptötletekkel készülnek. Idén a többek között a Milkát vagy az Oreót gyártó Mondelez is lépett: az élelmiszergyártó cég megjelent a Philadelphia krémsajt első növényi alapú változatával a The Grocer cikke szerint.

Mondelez zabot és a mandulát kombinált össze krémmé, amely hasonlít az eredeti, krémsajthoz. A cég a flexitárius - azaz a több növényi ételt fogyasztó - életmódot követő, fiatalabb közönséget szeretné elérni az új termékkel. A növényi alternatíva egyébként teljesen újrahasznosítható csomagolásában jelent meg, és a Mondelez 2020-as vállalásainak értelmében hamarosan újrahasznosított műanyagból készült tárolóban is elérhető lesz.

A cég szerint a növényi alapú termékük előrelépést jelent a piacon annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az ízben és minőségben is kiemelkedő sajtalternatívákra. Megjelent a Babybel sajt vegán verziója is, amely kókuszolajból és keményítőből készül, és a márka védjegyének számító vörös viasz helyett zöldbe van csomagolva. Tavaly októberben a Boursin lágy sajt is kapott egy növényi alapú verziót.

A Marks & Spencer boltlánc tovább bővítette a Plant Kitchen névre hallgató, növényi alapú termékeket tartalmazó márkája kínálatát: 15 új élelmiszer csatlakozott a 175 termékből álló csoporthoz. Így többek között vegetáriánus húsgolyókkal és halrudakkal találkozhatnak a vásárlók. A cég az élelmiszer-pocsékolást is igyekszik csökkenteni a maradékok felhasználásáról és az élelmiszerek helyes tárolásáról szóló tippekkel.

Betehetnek az életmódváltásnak az ellátási problémák

A Telegraph cikke azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a vegán termékek iránt januárban mutatkozó megugró igényt nem lesz egyszerű kielégíteni a járvány és az ellátási láncok problémái miatt.

A vegán élelmiszert gyártóknak ugyanazokkal az ellátási problémákkal kell szembenézniük, több ilyen terméket gyártó cég figyelmeztetést adott ki a magasabb költségek miatt. Az Oatly alternatív tejeket gyártó vállalatnak csak a teherautó-vezetők Egyesült Királyságban tapasztalható hiánya miatt egymillió dolláros kára keletkezett. A vegán húsokat gyártó Beyond Meat szintén a megnövekedett szállítási és raktározási költségekkel bajlódik. A kisebb cégek még nehezebb helyzetben vannak, mivel a beszállítók inkább a nagyoknak adják el az alapanyagokat. Mások felhalmozásba kezdtek. A növényi alapú húsalternatívákat kínáló brit THIS a mozgalmas januárra készülve folyamatosan halmozta fel vegán kolbászait és fasírtjait.