Egy speciális érmesorozattal készül Vilmos brit herceg júniusi születésnapjára a Royal Mint.

Az érmék előlapján Vilmos arcképe látható és a 40-es szám. A hátoldalon pedig Erzsébet királynő portréja kapott helyet.

A választékban többféle érme szerepel. A színesfémből vert, közel 30 grammos változatért 13 fontot, azaz közel 6 ezer forintot kell fizetni. A másik végletet a színaranyból készült, limitált verziók képviselik. Az egyik legdrágább közülük a 100 darabos mennyiségben készült, több mint 60 grammos érme. Ezért 4775 fontot, vagyis több mint 2,1 millió forintért lehet megrendelni a Royal Minttől.

Ezzel az utóbbi érme nem éri el az egyik legdrágább Royal Mint-érme értékét. Az 1100 éves tapasztalattal rendelkező brit királyi pénzverde tavaly egy 4 millió font névértékű, 20 centiméter széles és 10 kilós színaranyból készült érmét dobott piacra. A pénzverde szerint igazi mestermunkáról van szó, hiszen mintegy 400 óráig készítették a szakemberek, ebből csak négy nap a csiszolással, polírozással ment el. Ebből egyetlenegy darab készült, amelyért a rejtélyes vásárló fontban - hat számjegyű összeget adott.

