Eljöhet annak is az ideje, amikor a tészta megfőzése után a zacskót is a fazékba lehet dobni, ugyanis a londoni székhelyű Notpla startup éppen azon dolgozik, hogy az egyszer használatos műanyagcsomagolásokat hínár alapú verziókra cserélje.

A CNN cikke szerint a 2014-ben alapított cég tavaly év végén zárt le egy 10 millió fontos finanszírozási kört a Horizons Ventures kockázatitőke-cég vezetésével, hogy továbbfejlesszék termékeiket.

Menő tulajdonságok

Egy sor jó tulajdonságuk van a termékeknek: használat után komposztálni vagy feloldani lehet azokat, sőt némelyik még ehető is. A jelenlegi kínálatban szerepelnek többek között szószok, víz és alkohol tárolására alkalmas tasakok is, valamint fóliák és elviteles dobozok is, amelyekben a hagyományos, műanyagból készült bevonatot hínáralapúval helyettesítik, így a doboz biológiailag lebomló lesz. A 2019-es londoni maratonon már ilyen csomagolásban kapták a futók az energiaitalt.

A Notpla dizájnért felelős igazgatója, Karlijn Sibbel szerint az ideális csomagolásért a természethez fordulnak, például a gyümölcsök héjáért. Ezeket ugyanis a természet végül felhasználja tápanyagként, és eltűnnek, és a ciklus részévé válnak.

A Notpla alapítói, Rodrigo García González és Pierre Paslie azért éppen a hínárral kezdtek el dolgozni, mert bőségesen rendelkezésre áll, gyorsan nő. Sok különböző hínárfaj is létezik, ezek pedig betakaríthatók vagy tenyészthetők is, a Notpla például tenyésztett növényeket használ. A hínár nem használ földet, nincs szükség rovarirtókra sem, az óceánokban és a tengerben nő, és itt új ökoszisztémákat hozhat létre más élőlények számára.

Ajándékcsomagolás és fólia is készülhet hínárból

A cég egyébként papírt és több célra felhasználható fóliacsomagolást is készít hínárból. A papírhoz más Notpla-termékek készítésekor visszamaradt szálakat használnak fel. A speciális papírból később lehet ajándékcsomagolás vagy a ruhacímke, míg a fóliába a legtöbb száraz vagy alacsony víztartalmú nedves árut biztonsággal be lehet csomagolni.

Ez a fólia képes lenne lecserélni a használatban lévő, rugalmas csomagolások nagy részét. Ráadásul olyan csomagolást is tudnak gyártani, amit utána meg is lehet enni. Például extra ízesítést adna a tésztának, ha a csomagolást is bedobja valaki a főzővízbe. Azonban az ők is hangsúlyozzák, hogy a világ műanyagproblémájára nem lehet egy anyag vagy egy újítás a megoldás.

A műanyagok jelentette krízisre más is a tengerben találta meg a megoldást: Lucy Hughes, brit dizájner MarineTex néven futó anyaga a halfeldolgozás során keletkező melléktermékekből készült. A komposztálható és biológiailag lebomló MarineTex például az élelmiszer- és italcsomagolásban lévő műanyagot helyettesítheti a jövőben.

Évi 300 millió tonna

Ahogy arról már korábban a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) beszámolt, a különböző ötletekre pedig egyre nagyobb szükség van: az ENSZ adatai szerint ugyanis évente 300 millió tonna műanyaghulladék keletkezik világszerte, és az 1950-es évek eleje óta előállított 8,3 milliárd tonna műanyagból mintegy 60 százalék a hulladéklerakókba kerül vagy a természetben dobálják el.

Az apró, gyakran a nagyobb műanyagok lebomlásából származó mikroműanyagok pedig az óceánokat, a levegőt és az emberi testet is szennyezik. Az elmúlt néhány évben egyre többen léptek fel a felesleges, egyszer használatos műanyagok ellen, az Egyesült Államokban, New York állam például betiltotta a legtöbb műanyag bevásárlótáskát, míg Miami Beachen a műanyag szívószálaknak intettek búcsút. Az Európai Unióban tavaly nyáron lépett életbe az egyszer használatos műanyagok széles körű tilalma.